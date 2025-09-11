漁業署試辦遠洋漁船視訊醫療 衛星連線看診

快訊

中央社／ 台北11日電

農業部漁業署推動試辦遠洋漁船視訊醫療，委託高雄榮民總醫院執行，透過建立衛星網路即時醫療通訊平台，漁民可隨時與高雄榮總醫師連線看診。

漁業署今天發布新聞稿，為提供於我國遠洋漁船上工作船員更好的醫療服務，與高雄榮民總醫院合作，運用衛星通訊試辦遠洋漁船遠端醫療服務，透過衛星影像讓有就醫需求的遠洋船員直接與陸上醫生面對面看診，提升遠洋漁船醫療品質。

漁業署今天在高雄辦理遠洋漁船遠端醫療機制服務說明會，規劃透過實際提供遠洋漁船視訊醫療服務，嘗試探索在遠洋漁船上辦理遠端醫療可能遭遇的問題，作為後續全面推動遠洋漁船遠端醫療參考。

漁業署說，台灣遠洋漁船作業水域範圍遍佈三大洋，且遠洋漁船大部分時間均在台灣經濟水域外。由於遠洋漁船船上醫療設施有限，海上作業期間倘人員傷病有就醫需求，因距離台灣遙遠，漁船常需航行數日至十數日就近到國外港口就醫，除延誤最佳醫療時機外，也無法保障適當醫療品質，同時往來港口及漁場航行增加漁業經營成本。

漁業署說，近年衛星通訊技術日益成熟，漁船採用衛星影像通訊數量增多，促使漁船接受遠端醫療可行性提高。為創造有利漁民維護身體健康環境，增加海上作業漁船人員接受醫療機會，委託高雄榮總執行委辦計畫，透過建立衛星網路即時醫療通訊平台，讓漁民隨時與高雄榮總醫師連線。

漁業署也規劃針對常見疾病與急症建立即時處置指引，並辦理教育訓練加強急救、用藥及健康知識培訓，提升自我照護能力。

漁業署表示，高雄榮總長期推動遠端醫療技術與應用，透過計畫合作，將遠端醫療應用於海上作業的遠洋漁船，無論國籍或外籍船員均可受到台灣優質醫療的照護，守護遠洋漁船船員海上作業時身體健康。

