雲林縣政府勇奪37座永續大獎 再度蟬聯全國最大贏家 縣長張麗善獲「永續治理首長獎」再登典範

文／ 雲林縣政府 提供

雲林縣長張麗善獲「永續治理首長獎」再登典範。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣長張麗善獲「永續治理首長獎」再登典範。 圖／雲林縣政府 提供

2025台灣永續行動獎與亞太暨台灣永續獎日前揭曉，雲林縣政府延續前兩年橫掃佳績的氣勢，今年再度交出亮眼成績單，雲林縣政府與所屬局處合計榮獲37座獎項，勇奪全國最大贏家。其中雲林縣長張麗善榮獲「台灣傑出永續治理首長獎－地方組典範」，副縣長謝淑亞則榮獲「頂尖永續長獎」殊榮，展現雲林縣府團隊在永續治理上的卓越表現與領導力；同時雲林縣也榮獲宜居永續城市獎「Excellent City」，顯見雲林縣在社會包容、多元文化、低碳永續、氣候行動等推動皆有亮眼表現。

2025 APSAA & TSAA(亞太暨台灣永續行動獎)、第四屆亞太永續博覽會9月11日至13日於台北世貿舉行頒獎暨開展典禮，縣長張麗善9/11日帶領縣府各局處主管一同出席頒獎典禮，與各局處主管共同見證榮耀的時刻。

張麗善縣長表示，雲林縣政府繼去年榮獲27座獎項後，今年再度突破，榮獲37座獎項，展現縣府推動永續治理的深厚實力，締造全國縣市的領先佳績。在各面向的實踐中，雲縣府共獲得台灣傑出永續治理首長獎、頂尖永續長獎、宜居永續城市獎、金獎6座、銀獎13座、銅獎14座、特優1座，展現從氣候行動、環境教育、社會共融到產業創新等多元領域的卓越成果。

獲獎方案涵蓋社會安全、產業升級、智慧農業、公共服務數位化、文化保存與環境永續等面向，落實「不遺落任何人」的施政理念。從青少年到長者，從社區到縣政，逐步實現聯合國永續發展目標（SDGs），打造共融、韌性且具前瞻性的幸福家園。

雲林縣政府勇奪37座永續大獎，再度蟬聯全國最大贏家。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣政府勇奪37座永續大獎，再度蟬聯全國最大贏家。 圖／雲林縣政府 提供

本次獲獎的案例橫跨多個局處，包括計畫處的「雲林產業淨零轉型服務」、「時尚循環 蚵技雲林」、社會處的「Tech × Assistive Care: New Governance for an Aging Society in Yunlin (輔具RPA流程機器人)」、水利處的「雲林溪水環境永續行動」、文觀處的「Shibi Bamboo Forest: A Community-based Forest Therapy Model for Sustainability (草嶺石壁森林療癒季)」、農業處的「雲鮮農續寫農業新篇章」、城鄉處的「ShiBi Bamboo Recreational Forest Plan (石壁竹創森)」勞青處的「智慧銀髮 友善職場」、教育處的「智慧教育．點亮偏鄉未來」、地政處的「地政服務零距離」、環保局的「多元永續、深耕環境教育」、衛生局的「護肝雲林，健康同行」、消防局的「韌性消防 永續雲林」、警察局的「打詐雲林隊 永續零詐騙」等。這些行動不僅回應聯合國永續發展目標，更將雲林在地的文化、環境與社會特色，轉化為國際可借鏡的永續典範，體現「越在地，越國際」的永續精神。

張麗善縣長親自到訪「永續生活區」雲林縣政府設置的110攤位。 圖／雲林縣政府 提供
張麗善縣長親自到訪「永續生活區」雲林縣政府設置的110攤位。 圖／雲林縣政府 提供

張縣長表示，今天縣府團隊能夠拿到這麼多的獎項，她非常開心也很感動。對於榮獲「永續治理首長獎」，這是對「幸福雲林，永續上場」願景的肯定，成果來自局處協力與縣民支持。副縣長謝淑亞榮獲「頂尖永續長獎」，縣府亦首度獲「宜居永續城市獎」肯定，雲林以推動防災社區、共享交通、垃圾全循環、全齡公園與高齡友善空間等措施，並透過VLR展現透明治理，逐步建構安全、健康與包容的永續家園。

雲林縣此次勇奪37座獎項，展現文化保存、智慧農業、低碳轉型與公共服務創新等成果，是對縣府團隊的最大肯定，也顯示永續努力逐漸獲得認同。縣府強調永續發展不是口號，而是長期目標，將持續推動跨世代、跨領域、跨部門協作，深化治理韌性，逐步實現「智慧永續農工商科技城」藍圖，為下一代打造更美好的幸福家園。

9/11-9/13可至雲林縣政府於「永續生活區」110攤位參與互動，即可獲得限量小物。 圖／雲林縣政府 提供
9/11-9/13可至雲林縣政府於「永續生活區」110攤位參與互動，即可獲得限量小物。 圖／雲林縣政府 提供

9月11日至13日的「2025第四屆亞太永續博覽會」，雲林縣政府於「永續生活區」110攤位設展，聯合水利處呈現因應氣候變遷專案辦公室及雲林溪治理的推動成果。凡至本縣攤位參與互動，即可獲得限量小物。

