刺激運動經濟與內需 李洋：研議擴大動滋券適用年齡

運動部首任部長李洋今在行政院會初亮相，他稱上任這周感到很有挑戰性，現在仍處於亢奮狀態；此外，對於帶動運動產業刺激內需，他說，有在思考是否要將「青春動滋券」年齡擴大，運動部將進行討論。

「青春動滋券」自2023年上路，由教育部體育署主推，限定16歲至22歲國民每年發放500元，目的是鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，今年7月中再擴大，能兌換「YouBike動滋騎乘券」，盼養成青年族群運動習慣。

李洋今天在行政院會後記者會時，針對帶動國內運動經濟與擴大內需的具體政策，以及運動產業中心籌備進度。他說，正在思考是否擴大動滋券適用的年齡層，將與運動部產業及科技司討論，運產中心議題也會再開會協調出合適方式。

針對體育班存廢議題，世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲曾建議體育班比照日本模式，將比賽安排在假日舉行，使學生兼顧學業與比賽經驗。李洋表示，認同陳傑憲想法，但他認為台灣會找到屬於自己的體育班方向，運動部也會與教育部合作，讓學生運動員在學業與訓練並重。

李洋說，最近也看到勇奪威廉波特冠軍的東園少棒教練對體育班的想法，將傾聽基層教練與老師的實務經驗，並在整合資源與意見後做出評估。

「這周有很多生平第一次，也覺得蠻有挑戰性，到目前為止都還處在滿亢奮狀態。」李洋也談及首次參加行政院會的心情與收穫，他說，尤其參加行政院會時，能感受到各部會對於未來國家與人民需求的想法，他在這部分學習到很多，也希望未來可以在加強運動方面幫助更多台灣人民。