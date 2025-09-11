刺激內需 李洋：研議青春動滋券是否擴大適用年齡

快訊

中央社／ 台北11日電
運動部首任部長李洋（左二）。記者曾學仁／攝影
政府推動「青春動滋券」，針對16歲至22歲國民每年發放新台幣500元，可以用來做運動或看比賽。運動部長李洋今天說，最近有在思考是否要將年齡擴大，運動部將進行討論。

體育署為延續過去動滋券成效，及鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，自民國112年推出「青春動滋券」，限定16至22歲的國民領取，且屬於常態性發送，可以做運動、看比賽，今年7月中起再擴大用途，可以兌換「YouBike動滋騎乘券」，盼讓青年族群無形中融入運動習慣。

行政院今天舉行院會後記者會。媒體詢問，在帶動國內運動經濟與擴大內需方面會有何具體政策，以及運動產業中心籌備進度。

李洋說，目前實施的動滋券，最近在思考是否要將年齡層擴大，接下來將與運動部產業及科技司討論；此外，針對運產中心議題最近會再開會，並協調出合適方式。

媒體詢問體育班存廢議題，先前世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲有建議體育班比照日本模式，將比賽安排在假日舉行，使學生兼顧學業與比賽經驗。

李洋表示，認同陳傑憲的想法，但他認為台灣會找到屬於自己的體育班方向，運動部也會與教育部合作，將會非常重視學生運動員在學業與訓練並重。

李洋說，最近也看到勇奪威廉波特冠軍的東園少棒教練對體育班的想法，因此會傾聽基層教練與老師的實務經驗，並在整合資源與意見後做出評估，進一步與教育部討論。

針對首次參加行政院會的心情與收穫，李洋表示，這週有很多生平第一次，也覺得蠻有挑戰性，到目前為止都還處在滿亢奮狀態，尤其參加行政院會時，能感受到各部會對於未來國家、人民需求及幫助的想法；他在這部分學習到很多，也希望未來可以在加強運動方面幫助更多台灣人民。

運動 體育 李洋 行政院 動滋券

