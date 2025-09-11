黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

台南市長黃偉哲日前率團出訪澳洲，拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，獲市議會議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（Steven Huang）等市府官員熱情接待。雙方就城市治理、學生交換及體育交流等議題交換意見，期盼此行能成為兩市合作與友誼的開端。

蘭德斯議長致詞時表示，布里斯本素有「陽光之城」美譽，也是澳洲最宜居城市之一，訪團到訪恰逢「布里斯本節」及「九月春天」慶典，歡迎團員感受當地多彩文化。

黃偉哲提到，澳洲的紅酒與牛肉在台灣受到民眾喜愛。台南是台灣農業與漁業的重要產地，盛產芒果、鳳梨、虱目魚等特色產品，此次隨團參加「2025雪梨食品展」，盼能推廣臺南優質農漁產品給更多澳洲消費者認識，進一步幫助台南農漁產業拓展澳洲市場。

黃偉哲也指出，台南是台灣第一座城市，2024年適逢「台南400」紀念，歷史與文化底蘊深厚，擁有悠久歷史與文化特色。台南也擁有許多高科技產業，台積電座落在台南的廠區就串起半導體產業鏈。而布里斯本是一個非常多元化的國際城市，希望兩市未來可以在科技創新產業、學生交換或是體育運動賽事上能有進一步交流的機會。

副議長黃文毅則提到，台南與布里斯本同為觀光名城，布市亦重視治水與防災，未來兩市在災害監控上也有合作空間。