黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲致贈噴印澳洲國旗蘭花給蘭德斯議長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前率團出訪澳洲，拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，獲市議會議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（Steven Huang）等市府官員熱情接待。雙方就城市治理、學生交換及體育交流等議題交換意見，期盼此行能成為兩市合作與友誼的開端。

蘭德斯議長致詞時表示，布里斯本素有「陽光之城」美譽，也是澳洲最宜居城市之一，訪團到訪恰逢「布里斯本節」及「九月春天」慶典，歡迎團員感受當地多彩文化。

黃偉哲提到，澳洲的紅酒與牛肉在台灣受到民眾喜愛。台南是台灣農業與漁業的重要產地，盛產芒果、鳳梨、虱目魚等特色產品，此次隨團參加「2025雪梨食品展」，盼能推廣臺南優質農漁產品給更多澳洲消費者認識，進一步幫助台南農漁產業拓展澳洲市場。

黃偉哲也指出，台南是台灣第一座城市，2024年適逢「台南400」紀念，歷史與文化底蘊深厚，擁有悠久歷史與文化特色。台南也擁有許多高科技產業，台積電座落在台南的廠區就串起半導體產業鏈。而布里斯本是一個非常多元化的國際城市，希望兩市未來可以在科技創新產業、學生交換或是體育運動賽事上能有進一步交流的機會。

副議長黃文毅則提到，台南與布里斯本同為觀光名城，布市亦重視治水與防災，未來兩市在災害監控上也有合作空間。

布里斯本人口約260萬，為澳洲第三大都會區，僅次於雪梨與墨爾本。布里斯本港是澳洲主要的對外貿易門戶，連結亞太市場。近年布里斯本積極推動智慧城市與創新產業，包括資訊科技、生物醫藥、新能源與環境技術快速成長，展現強勁的國際競爭力。

台南市長黃偉哲與蘭德議長暢聊兩市交流願景。圖／台南市政府提供
澳洲 黃偉哲

