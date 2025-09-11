黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流
台南市長黃偉哲日前率團出訪澳洲，拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，獲市議會議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（Steven Huang）等市府官員熱情接待。雙方就城市治理、學生交換及體育交流等議題交換意見，期盼此行能成為兩市合作與友誼的開端。
蘭德斯議長致詞時表示，布里斯本素有「陽光之城」美譽，也是澳洲最宜居城市之一，訪團到訪恰逢「布里斯本節」及「九月春天」慶典，歡迎團員感受當地多彩文化。
黃偉哲提到，澳洲的紅酒與牛肉在台灣受到民眾喜愛。台南是台灣農業與漁業的重要產地，盛產芒果、鳳梨、虱目魚等特色產品，此次隨團參加「2025雪梨食品展」，盼能推廣臺南優質農漁產品給更多澳洲消費者認識，進一步幫助台南農漁產業拓展澳洲市場。
黃偉哲也指出，台南是台灣第一座城市，2024年適逢「台南400」紀念，歷史與文化底蘊深厚，擁有悠久歷史與文化特色。台南也擁有許多高科技產業，台積電座落在台南的廠區就串起半導體產業鏈。而布里斯本是一個非常多元化的國際城市，希望兩市未來可以在科技創新產業、學生交換或是體育運動賽事上能有進一步交流的機會。
副議長黃文毅則提到，台南與布里斯本同為觀光名城，布市亦重視治水與防災，未來兩市在災害監控上也有合作空間。
布里斯本人口約260萬，為澳洲第三大都會區，僅次於雪梨與墨爾本。布里斯本港是澳洲主要的對外貿易門戶，連結亞太市場。近年布里斯本積極推動智慧城市與創新產業，包括資訊科技、生物醫藥、新能源與環境技術快速成長，展現強勁的國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言