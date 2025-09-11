黃偉哲拜會澳洲布里斯本市政廳 開啟合作交流

快訊

中央社／ 台南11日電

台南市長黃偉哲日前拜會澳洲昆士蘭州首府布里斯本市政廳，且與布里斯本市議會議長蘭德斯等人就城市治理、學生交換、體育運動交流等交換意見，作為兩市合作及友誼開端。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲9月5日拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，受到布里斯本市議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（StevenHuang）等人接待。這是黃偉哲首次到訪澳洲。

黃偉哲表示，澳洲紅酒與牛肉受到台灣民眾喜愛，台南則是台灣農漁重要產地，盛產芒果、鳳梨、虱目魚等，台南市組團參加「2025雪梨食品展」，他期待推廣台南優質農漁產品，拓展澳洲市場。

黃偉哲說，台南是台灣第一座城市，歷史文化悠久，也擁有許多高科技產業，台積電在台南廠區串起半導體產業鏈，希望台南市與布里斯本未來在科技創新產業、學生交換及體育運動賽事等交流。

蘭德斯歡迎黃偉哲到訪有「陽光之城」稱號的布里斯本，她說，布里斯本是澳洲最宜居城市，此時正值「布里斯本節」，希望訪團在布里斯本有美好體驗；黃文毅也表示，希望未來兩市在災害監控有進一步合作。

市府表示，布里斯本（Brisbane）是澳洲昆士蘭州首府，人口約260萬，也是澳洲第三大都會區，僅次於雪梨與墨爾本；布里斯本港是澳洲主要對外貿易門戶，連結亞太市場，近年積極推動智慧城市及創新產業，包括資訊科技、生物醫藥、新能源與環境技術等。

