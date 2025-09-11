藝術入村，和平發聲 2025太武藝術駐村聯展開幕，邀您走進眷村創作的現場風景

桃園市大溪區太武新村於7月4日至10月12日迎來一場文化藝術盛事-「2025太武藝術駐村聯展」。今年特別迎來了3位平均年齡不到30歲的年輕藝術家，攜帶著嶄新的創作能量，結合太武新村的文化底蘊與歷史故事，透過藝術語言，串聯過去與現在，喚起人們對腳下這一片土地的重新關注。

從歷史場域到藝術聚落：藝術如何與地方共生

太武新村作為八二三砲戰軍眷安置村落之一，歷經時代更迭，留下大量關於遷徙、記憶與家庭情感的生命軌跡。自文化保存運動推動以來，地方文化與歷史建築得以保存，更透過藝術進駐計畫注入全新活力。

由桃園市政府文化局所主辦的「太武新村眷村文化園區藝術進駐招募計畫」，自啟動以來致力打造一座融合藝術創作、文化探索與在地連結的「藝居共生聚落」。透過公開遴選制度，每年邀請來自國內外不同創作背景的藝術家進駐桃園大溪的太武新村眷村文化園區，「藝術入村，和平發聲」正是這項計畫的核心理念，強調藝術不僅是創作的表現，更是一種與土地對話、與社區共創的過程。駐村藝術家們藉由長期田野觀察、與在地居民互動，讓藝術從純粹創作走向公共參與，並試圖為歷史與記憶找出新的詮釋途徑。

展覽亮點：跨域創作中的眷村記憶

2025年度藝術駐村計畫進入成果發表階段，三組藝術家歷經數月的田野觀察與在地創作，已於7月5日（六）上午11:00至12:00舉辦「太武藝術駐村聯展」開幕茶會，正式揭開作品與觀眾相遇的序幕。本次展覽以眷舍24號、27號與29號為主要展出空間，觀眾將能自由穿梭於這座轉型中的文化基地，細細體會藝術家如何透過作品與空間、記憶與時代進行深刻對話。三組年輕藝術家翁榛羚、邱士軒、韓昀庭分別進駐創作，從版畫、書法裝置到紙漿雕塑，將個人生命經驗與眷村空間肌理交織，形塑出多重視角下的眷村風景。從個人肖像與地方記憶交融的版畫創作，到以筆墨書寫女性情感故事的書法場域，再到童趣詩意中隱藏歷史轉折的裝置藝術，作品皆回應著「個體如何在歷史洪流中尋找自我」的深層命題。這不僅是對地方文化的致敬，更是一場屬於當代藝術家的內在提問與時代對話。

展覽意義與策展理念

太武藝術駐村聯展並非僅止於藝術作品的呈現，更重要的是藝術家如何透過長時間駐村實踐，深入了解地方脈絡與社區互動。從居民的記憶、地方的建築肌理，到自然環境與歷史紋理，每一組作品都回應著不同層次的社會與文化問題，也展現藝術進駐作為公共參與實踐的一種可能。

這是一場藝術與土地的共鳴實驗，也是文化政策落實與在地轉譯的具體實例。桃園市政府文化局期盼藉此計畫，讓更多人看見太武新村這座歷史眷村在當代藝術浸潤下所激發出的全新樣貌。

展覽資訊

展覽名稱｜ 2025太武藝術駐村聯展

展覽地點｜ 桃園市大溪區 太武新村眷村文化園區（眷舍24號、27號、29號）

展覽時間｜ 2025年7月4日（五）至10月12日(日)

開幕活動｜ 2025年7月5日（六）上午11:00–12:00

主辦單位｜ 桃園市政府文化局

參展藝術家｜ 翁榛羚、邱士軒、韓昀庭

參觀費用｜ 免費入場

策展理念｜ 藝術入村 × 跨域創作 × 國際交流

更多詳情請上太武新村眷村文化園區臉書粉絲頁 https://www.facebook.com/TaiwuNewVillage/。

