訪捷克技術博物館 李遠在皇家之車留言：願台捷友誼如鐵道延展

捷克國家技術博物館的牆上掛著12個時鐘，代表世界各地不同時間的城市： 倫敦、伊斯坦堡、河內 、東京、雪梨等。12個時鐘找不到北京或上海，卻可找到「 Tâi-pak」，標誌的不只是台北、還是用台語念出來的台北。文化部長李遠10日抵達捷克布拉格，第一個拜訪的地方便是這個對台灣相當友善的博物館—捷克國家技術博物館。

捷克國家技術博物館與國立台灣博物館同樣於1908年成立，但國家技術博物館的命運比台博館更為多舛，歷經戰爭與政權更迭，直至2013年才以今日的樣貌呈現。

博物館內共有14個常設展，典藏、展示捷克百年來在人類技術創意領域的重要發展成果，包含交通、礦業、冶金、天文、大地測量、電機、機械、計時、攝影與電影技術等主題。

捷克國家技術博物館與台博館同為1908年成立、英文縮寫同樣是「NTM」。兩館於2022年簽訂「合作備忘錄」。由台博館策畫的特展「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」，4月在捷克國家技術博物館開展。當年促成此合作備忘錄簽訂的文化部前次長、現任故宮院長蕭宗煌，也特別與李遠一同參觀展覽。

捷克是內陸國家。捷克國家技術博物館館長克桑德勒表示，當時選擇以「獵人」、「海人」兩個主題介紹台灣原住民在狩獵、造船等的技術與智慧，便是認為這兩個主題對捷克觀眾深具吸引力，展出時確實也吸引許多觀眾。

克桑德勒說，台捷共同合作的過程中，館方學習到台灣截然不同的策展方式與態度，「讓國家技術博物館學習到如何展示一個歷史、一個群體生活方式的策展手法，獲益良多」。

「獵人之徑．海人之道」展中最受矚目的展品，莫過於由雅美（達悟）族作家夏曼‧藍波安團隊親手工打造的拼板舟。這件展品在台灣伐木、組裝製作、試水，最終運至捷克彩繪，歷經1年多時間完成。

李遠說，台捷之間雖然地理位置遙遠，但是卻擁有著相近的歷史與文化，當他站在遙遠的捷克看見台灣的景象時，更能感受台灣山海的美妙。

常設展中，奧匈帝國皇帝的宮廷專列餐車是人氣展品。這座由8節車廂組成的火車， 原是設計給奧匈帝國皇帝及隨從的皇家之車，車廂內部裝潢極為華麗，包括家具和裝飾畫都出自名家之手。