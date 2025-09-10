以色列國會首度成立印太工作小組 關注台灣關鍵角色

以色列國會首度成立印太事務工作小組，近日舉行首場以色列與印太夥伴工作會議，邀請駐以色列代表李雅萍分享台灣在印太區域經濟與科技領域扮演的重要角色，也在會中討論深化台以合作的方向。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，以色列國會印太事務工作小組由朝野議員泰勒（Ohad Tal）及畢頓（Michael Biton）領銜擔任聯合主席。

畢頓致詞指出，印太地區是全球經濟成長與創新引擎，以色列也意識到為維持科技與創新優勢，與此區域深化夥伴關係至關重要。以色列朝野議員攜手在國會成立印太事務工作小組，具前瞻意義。

泰勒強調，台灣與以色列在全球科技發展扮演要角，也共同追求繁榮與安全，很高興邀請李雅萍出席首場夥伴國工作會議，共同探討促進台以合作願景，期待此國會小組協助以色列政府、產業界集思廣益，創造互惠共榮的未來。

駐以色列代表處表示，李雅萍歡迎以色列國會推動印太工作倡議。她說明台灣在全球可信賴供應鏈的領導地位，尤其對人工智慧、量子運算及尖端科技發展都可發揮加乘關鍵作用。

李雅萍說，近年台以雙方積極尋求深化合作機會與平台。台灣願與以色列分享政府產業政策成功經驗，以及對印太區域的戰略觀點。

駐以色列代表處表示，泰勒隸屬以色列執政聯盟，也兼任國會以色列－美國關係工作小組主席；畢頓隸屬在野聯盟，也兼任以色列－印度國會友好小組主席。