快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

以色列國會首度成立印太工作小組 關注台灣關鍵角色

中央社／ 台北10日電

以色列國會首度成立印太事務工作小組，近日舉行首場以色列與印太夥伴工作會議，邀請駐以色列代表李雅萍分享台灣在印太區域經濟與科技領域扮演的重要角色，也在會中討論深化台以合作的方向。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，以色列國會印太事務工作小組由朝野議員泰勒（Ohad Tal）及畢頓（Michael Biton）領銜擔任聯合主席。

畢頓致詞指出，印太地區是全球經濟成長與創新引擎，以色列也意識到為維持科技與創新優勢，與此區域深化夥伴關係至關重要。以色列朝野議員攜手在國會成立印太事務工作小組，具前瞻意義。

泰勒強調，台灣與以色列在全球科技發展扮演要角，也共同追求繁榮與安全，很高興邀請李雅萍出席首場夥伴國工作會議，共同探討促進台以合作願景，期待此國會小組協助以色列政府、產業界集思廣益，創造互惠共榮的未來。

駐以色列代表處表示，李雅萍歡迎以色列國會推動印太工作倡議。她說明台灣在全球可信賴供應鏈的領導地位，尤其對人工智慧、量子運算及尖端科技發展都可發揮加乘關鍵作用。

李雅萍說，近年台以雙方積極尋求深化合作機會與平台。台灣願與以色列分享政府產業政策成功經驗，以及對印太區域的戰略觀點。

駐以色列代表處表示，泰勒隸屬以色列執政聯盟，也兼任國會以色列－美國關係工作小組主席；畢頓隸屬在野聯盟，也兼任以色列－印度國會友好小組主席。

以色列

延伸閱讀

以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯高層創先例 爭議、各國反應一次看

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列突空襲卡達 泰晤士報分析「象徵加薩停火談判已破局」

以色列空襲卡達首都後 國際如何回應？

相關新聞

興達爆炸是四接嚴厲警告？王醒之：燃氣安全性要全面檢討

台電興達電廠燃氣新2號機昨晚試運轉測試時，因管線破裂，燃氣洩漏起火爆炸，守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會今天發出...

台灣黑幫祕事Q&A

哪個本省幫派在看守所誕生？要成為「虎牌殺手」組織需受哪些嚴格訓練？誰是時任桃園縣警察局長侯友宜「最想抓的罪犯」？聯合報數位版準備10題趣味「台灣黑道Q&A」，一窺堂口真實日常，也考驗你對台灣黑幫了解多少。

墾丁南灣海水混濁 核三廠光電工程被指禍首

核三退場後，正在進行光電工程，傳出恐釀墾丁南灣海域嚴重生態危機，海水混濁，且有大量泥沙覆蓋珊瑚。國民黨立委蘇清泉昨天說，...

布袋港風機案引反彈 台電喊停

台電公司九年多前推動陸上風力發電第五期計畫，選址彰化彰濱工業區、嘉義縣布袋港等建置風力機組，布袋港部分已通過環評、順利招...

歷史上的今天／1961年軍人節廣播摸彩 榮譽獎是金錶

1961年9月10日，全國公民營各廣播台為慶祝第七屆軍人節，聯合舉辦空中敬軍大摸彩，下午當眾開彩，並搖出彩號；第一、二兩個榮譽彩，均落在金門前線，將分別榮獲總統頒賜的聖誕老人牌金錶一支及副總統頒賜的派克21型金筆一對。

NDC 3.0草案 環團點名3項不及格

環境部昨召開二○三五年國家自定貢獻 （ＮＤＣ3.0）草案座談會，環保團體指出，國內用電需求逐年成長，能源部門減碳成效不容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。