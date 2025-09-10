波蘭大學校長協會主席訪台 盼加強華語教育合作

波蘭大學校長協會主席、亞當密茨凱維奇大學（Adam MickiewiczUniversity）校長Bogumila Kaniewska近日訪台，期盼加強台灣與波蘭的高等教育交流及華語教育合作。

教育部今天發布新聞稿指出，亞當密茨凱維奇大學已連續10年聘用台灣華語教師開設課程，且自2017年起與教育部合作台灣研究計畫，並與政治大學等6所台灣大專締結姊妹校；國家圖書館也於2019年起，在該校設立台灣漢學資源中心，建立密切與長久的合作關係。

教育部近期邀請亞當密茨凱維奇大學校長BogumilaKaniewska一行人訪台。教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，希望透過這次邀訪，促進該校與我國大學師生交流交換及學術合作，同時深化與該校的台灣研究、華語教育合作。

Kaniewska校長感謝教育部的邀訪，認為此行讓她能夠更深入瞭解台灣教育政策與現況，與教育部建立更緊密關係。她表示，未來會持續與教育部合作，並進一步擴展到其他波蘭、台灣大學間的社會科學、文學及語言學等領域的交流計畫。

教育部指出，台灣、波蘭學術交流熱絡，2024年曾在波蘭舉辦高教論壇，台灣有24名大專校院代表出席。2025年共提供10名台灣獎學金、21名華語文獎學金名額給波蘭學生，另有15名華語教師於波蘭任教。目前波蘭留學台灣學生共281人，台灣留學波蘭學生則有587人，居留歐人數第3名。