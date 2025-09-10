興達爆炸是四接嚴厲警告？王醒之：燃氣安全性要全面檢討

台電興達電廠燃氣新2號機昨晚試運轉測試時，因管線破裂，燃氣洩漏起火爆炸，守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會今天發出聯合聲明，燃氣火力設施的安全性應全面檢討，應重新評估協和四接的更新改建案，避免協和四接是國土安全的不定時炸彈。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台灣目前共有12座燃氣發電廠，營運管理已經有成熟的經驗，但一個尚處於測試階段的「新」機組，何以輕易釀成火災？這暴露了從規畫、施工到試運轉，整個環節中可能存在的系統性與管理面的缺陷，這把火更燒出了台電安全評估的漏洞。

王醒之要求，除了應盡速釐清事故原因，更應重新評估協和四接的更新改建案。這場事故必須被視為對協和四接案的嚴厲警告。協和四接選址於國防重地基隆港，其風險早已不是紙上談兵。此次興達電廠爆炸地點距離頂寮、中寮、下寮等民宅社區尚有3公里之直線距離，反觀協和四接距離最近民宅僅400公尺、距離海軍威海營區更僅1400公尺。

王醒之說，這些城市安全與國防安全問題，未曾在四接環評會中進行過實質的討論，王醒之批評這無異於為國土安全埋下不定時炸彈。未來一旦發生事故，其衝擊將不僅是電網崩潰，更將對基隆市民的生命安全與國防前線造成難以估計的毀滅性打擊。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去民間質疑協和四接的安全問題時，台電總以「LNG極低溫不會自燃或爆炸」回應。但從興達燃氣電廠爆炸事故，證明燃氣設施確有爆炸風險，並非台電宣傳的那麼安全。若四接無法保障居民及營區安全，協和燃油電廠除役後，不應改建高風險的燃氣電廠及接收站。

基隆野鳥學會理事長鄭暐說，協和四接在環評報告中，僅針對LNG 輸儲系統進行安全危害和簡易的風險評估，並無談論燃氣機組爆炸的可能風險，同時潛在危害之最惡劣情境分析的9種情境也無機組爆炸的關聯。