興達電廠爆炸 經長龔明鑫：對供電影響小

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
興達火力發電廠9日晚間爆炸後，高雄市消防局出動多輛救災車趕抵現場滅火。記者巫鴻瑋／攝影
興達火力發電廠9日晚間爆炸後，高雄市消防局出動多輛救災車趕抵現場滅火。記者巫鴻瑋／攝影

台電興達電廠昨晚出現爆炸意外，經濟部長龔明鑫今日對於在地的附近的居民所產生的不安表達歉意，但強調對供電影響小，也會儘快釐清事故原因。

龔明鑫今日上午參加「2025國家安全與經濟韌性論壇｣，會前受訪時表示，這一次的影響是新二號機組，新一號機組初步大概是沒有問題，而二號機組是複循環的機組，二之一看起來本體也沒有受到傷害，二之二就還要跟設備商仔細的檢視。

至於此次意外對於供電是否會有影響，龔明鑫則表示，目前新一號機組暫停，新二號機組本來就在試運轉當中，所以對供電影響很小。

龔明鑫也說，因為一號機已經接受調度，所以台電為了確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉容量率可以維持比較高的水準。

