何壽川力推濕地保育 永豐餘啟動高雄舊鐵橋濕地「碳匯提升計畫」
永豐餘9日宣布，啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。本研究為期2年半，委託中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請臺灣藍碳教父中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，連續進行10個季度的調查。
永豐餘表示，前5季的任務為建立碳匯基線，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，瞭解溫室氣體排出量與吸收量，量化碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於2026年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行5個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計2027年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。
舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，於2005年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐起濕地90%的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此在去年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類150種、昆蟲155種、植物245種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉在此擁有穩定族群。
