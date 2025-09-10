何壽川力推濕地保育 永豐餘啟動高雄舊鐵橋濕地「碳匯提升計畫」

．國民黨主席10月改選，台北市前市長郝龍斌今接受廣播專訪時鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，也在各方面徵詢意見，未來他跟中廣前董事長趙少康之間，一定會有一位來參選，且「我參選的意願相對比他大」；他也說，未來國民黨領袖最重要的戰略目標，一定是推動在野合作。

