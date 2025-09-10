布袋港風機案引反彈 台電喊停

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

台電公司九年多前推動陸上風力發電第五期計畫，選址彰化彰濱工業區、嘉義縣布袋港等建置風力機組，布袋港部分已通過環評、順利招標，地方卻持續反彈，台電再生能源處近期與得標廠商終止合約。風電喊停消息傳出，在地里長直呼鬆了一口氣。

台電再生能源處原規畫在布袋港北側堤防防風林設四座風力發電機，當時環評委員認為基地位於朴子溪河口濕地與好美寮濕地間，屬國家級濕地範圍，風機運轉產生的渦流可能危害候鳥遷徙，要求台電補充調查報告，補件後獲得環評通過。

不過居民質疑設置規模不符成本效益，也憂心低頻噪音影響健康、甚至衝擊漁業生計及生態環境，即便台電曾安排居民前往彰化參觀風機運作，試圖釋疑，仍未能化解反對聲浪，導致全案計畫進展緩慢。

台電輸供電事業部南區施工處近期證實，承辦的再生能源處因居民抗爭，已與得標廠商終止合約。消息傳出後，布袋鎮長蔡瑋傑表示，他不反對再生能源發展，但設置風機前須與地方充分溝通，當地布袋岑海里長翁億穎得知，直言「終於鬆了一口氣」。

