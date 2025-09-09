快訊

不斷更新／iPhone 17 Pro改頭換面！多了均熱版、橘色驚豔、鋁金屬機身

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄舊鐵橋濕地 永豐餘啟動首例濕地碳匯

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
永豐餘推動台灣首例濕地碳匯實驗提升計畫啟動，科學調查植物分解量。圖／永豐餘提供
永豐餘推動台灣首例濕地碳匯實驗提升計畫啟動，科學調查植物分解量。圖／永豐餘提供

永豐餘昨宣布啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。

永豐餘指出，這項研究為期兩年半，委託中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與台東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請台灣藍碳教父、中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，連續進行十個季度的調查。

永豐餘表示，前五季的任務為建立碳匯基線，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，了解溫室氣體排出量與吸收量，量化碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於明年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行五個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計二○二七年提出台灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，二○○五年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐濕地九成的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此在去年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。

據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類一五○種、昆蟲一五五種、植物二四五種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉在此擁有穩定族群。

延伸閱讀

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了

相關新聞

墾丁南灣海水混濁 核三廠光電工程被指禍首

核三退場後，正在進行光電工程，傳出恐釀墾丁南灣海域嚴重生態危機，海水混濁，且有大量泥沙覆蓋珊瑚。國民黨立委蘇清泉昨天說，...

NDC 3.0草案 環團點名3項不及格

環境部昨召開二○三五年國家自定貢獻 （ＮＤＣ3.0）草案座談會，環保團體指出，國內用電需求逐年成長，能源部門減碳成效不容...

何壽川力推濕地保育 永豐餘啟動高雄舊鐵橋濕地「碳匯提升計畫」

永豐餘9日宣布，啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋...

布袋港風機案引反彈 台電喊停

台電公司九年多前推動陸上風力發電第五期計畫，選址彰化彰濱工業區、嘉義縣布袋港等建置風力機組，布袋港部分已通過環評、順利招...

歷史上的今天／1961年軍人節廣播摸彩 榮譽獎是金錶

1961年9月10日，全國公民營各廣播台為慶祝第七屆軍人節，聯合舉辦空中敬軍大摸彩，下午當眾開彩，並搖出彩號；第一、二兩個榮譽彩，均落在金門前線，將分別榮獲總統頒賜的聖誕老人牌金錶一支及副總統頒賜的派克21型金筆一對。

學者：NDC 3.0草案應承諾調升碳費

我國二○三五年國家自定貢獻（ＮＤＣ3.0）草案重點包含碳定價與能源轉型。不過環保團體認為，過低的碳費費率難讓產業有效減碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。