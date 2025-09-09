李遠訪法國民議會 談歐洲台灣文化年「讓世界看見跟中國不一樣」

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／巴黎即時報導
文化部長李遠應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會參訪。記者陳宛茜/攝影
文化部長李遠應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會參訪。記者陳宛茜/攝影

文化部長李遠任內首度訪歐，今日上午參訪法國國民議會。談到與外交部合作的「歐洲台灣文化年」，他表示，6月時法國議會外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）訪台曾問他，「台灣如何保有文化韌性來抵抗中國？」他回答，讓世界看見台灣跟中國是不一樣的文化、不一樣的國家，讓世界看見在自由土地中生長出來的文化藝術，究竟是什麼面貌，「這就是歐洲台灣文化年最核心的理念。」

文化部長李遠應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會（Assemblée nationale）參訪。 

國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）曾於6月率團訪台，並與李遠會晤，分享推動文化幣、文化平權及傳統文化保存等經驗。

今日巴緹斯黛因公務無法親臨，透過視訊連線表示歡迎。她指出，法國和台灣享有民主、自由與開放等共同價值。

國民議會首席總務長皮雷斯・博恩（Christine Pirès Beaune）代表國民議會議長布朗・皮薇（Yaël Braun-Pivet）迎接訪團並進行交流。友台小組副主席馬蒂諾指出，未來台法有在台北建立專門推動法國文化的機構的打算;而今年11月，故宮將在法國巴黎凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）展出「龍展」（Dragon: an Exhibition from the National Palace Museum）。

李遠致詞時表示，延續去年巴黎文化奧運的經驗，台灣今年以更多具體的行動參與各項活動，例如作家李昂參加「亞特蘭提斯國際文學節」、「拉．羅歇爾電影節」以電影大師楊德昌為主題辦理回顧展，以及台灣團隊在「外亞維儂藝術節」演出等。

他期盼，未來有更多台灣年輕藝術家能夠參與法國、歐洲的文化活動，因為台法、台歐之間的連結，就是「自由、民主、人權」，「這也是我們最重視的價值」。

文化部長李遠應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會參訪。記者陳宛茜/攝影
文化部長李遠應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會參訪。記者陳宛茜/攝影

