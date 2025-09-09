環團批新環委遭環工壟斷 學會聲明以環保優先

快訊

中央社／ 台北9日電

環團日前批評第2屆環評委員遭環境工程學會壟斷，應利益迴避或全部換掉。學會今天發聲明強調，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

環境部1日發布第2屆環評委員名單。環團昨天召開記者會，指出台灣的環評委員會被中華民國環境工程學會壟斷，環境部應主動釐清學會的贊助商，與環境部正在審查中的案件有哪些，若消極處理就利益迴避，若要積極處理應全部換掉。

中華民國環境工程學會今天透過聲明表示，尊重公民監督，但學會歷屆理監事擔任政府各項委員會議委員，提供政府政策諮詢與專業建議，相關表現可受公評。

聲明解釋，各理監事受全國各界推薦為委員候選名單，屬理監事個人公正及專業表現獲得各方肯定，並非學會代表身分，若以單一學會代表予以簡化，實有不符合事實疑慮。

聲明表示，理監事多為全國各大專院校環境工程、科學、管理與教育學系教授，受全國各界推薦為委員候選名單，涵蓋水環境、大氣環境、廢棄物、土壤及地下水、公共衛生及健康風險等生活環境影響領域；獲聘委員均為具有相關學術專長及實務經驗的專家學者，未來將秉持公正客觀態度，提供專業具體審查意見。

聲明指出，環境工程學會設立宗旨，主要在推動環境工程科技發展、促進環境工程建設與社會服務。也就是應用先進工程技術，改善因人類生活或生產活動所衍生的環境問題，以保護環境品質，保障人類健康、福祉及生物生存環境；換言之，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

聲明強調，未來環境工程學會將持續扮演跨界整合的角色，透過產官學研各界，以及各關心環境議題公民團體共同協力，深化環境治理與綠色科技應用，並推動更健全的專業審議與公共溝通機制，讓台灣在邁向淨零與永續的道路上更穩健前進。

相關新聞

審計部指漁電共生7成「有電無魚」 陳菁徽：挑戰人民智商

審計部最新報告指出，截至2025年1月底，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同「有電無魚」。國民黨立委陳菁...

郝龍斌鬆口準備參選國民黨主席 喊藍白一定要合

．國民黨主席10月改選，台北市前市長郝龍斌今接受廣播專訪時鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，也在各方面徵詢意見，未來他跟中廣前董事長趙少康之間，一定會有一位來參選，且「我參選的意願相對比他大」；他也說，未來國民黨領袖最重要的戰略目標，一定是推動在野合作。

華文永續報導獎 聯合報系16入圍

第九屆「全球華文永續報導獎」昨公布入圍名單，九○九件作品參賽，一二三件作品脫穎而出，聯合報系共有十六件作品入圍，涵蓋平面...

歷史上的今天／1956年北市長老教會神學院 售台泥改建

1956年9月9日，基督教長老教會把位在台北市中山北路二段113號的神學院校舍，以新台幣280萬元的代價賣給台灣水泥公司。原本在房頂上的十字架被取去，神學院的牌子也被拆下，門口改掛了一個長本牌寫著「台灣水泥股份有限公司職工福利社」字樣，綠色的大門緊緊的關著，顯得異常冷落淒涼。 水泥公司預備把這座古色古香的建築物整個拆除，翻建一座新式的六層巨廈，以備水泥公司辦公之用。這座房子的左鄰右舍現對這相聚四十年的老屋寄以永別的惋嘆。

萬山遺址揭面紗 高雄岩雕文化館試營運

國定考古遺址高雄萬山岩雕群，位處萬頭蘭山北側，需攀爬陡峭山路多日才能抵達，一般民眾不易親近。高市文化局為讓民眾輕鬆接近古...

批美濃大峽谷案市府失職 柯志恩：追查到底 絕不退讓

高雄「美濃大峽谷」案，引發高雄市民和國人關注。國民黨立委柯志恩說，她接獲陳情後、直擊現場揭露弊案，側翼卻出來洗地說「市府...

