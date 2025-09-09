環團批新環委遭環工壟斷 學會聲明以環保優先

環團日前批評第2屆環評委員遭環境工程學會壟斷，應利益迴避或全部換掉。學會今天發聲明強調，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

環境部1日發布第2屆環評委員名單。環團昨天召開記者會，指出台灣的環評委員會被中華民國環境工程學會壟斷，環境部應主動釐清學會的贊助商，與環境部正在審查中的案件有哪些，若消極處理就利益迴避，若要積極處理應全部換掉。

中華民國環境工程學會今天透過聲明表示，尊重公民監督，但學會歷屆理監事擔任政府各項委員會議委員，提供政府政策諮詢與專業建議，相關表現可受公評。

聲明解釋，各理監事受全國各界推薦為委員候選名單，屬理監事個人公正及專業表現獲得各方肯定，並非學會代表身分，若以單一學會代表予以簡化，實有不符合事實疑慮。

聲明表示，理監事多為全國各大專院校環境工程、科學、管理與教育學系教授，受全國各界推薦為委員候選名單，涵蓋水環境、大氣環境、廢棄物、土壤及地下水、公共衛生及健康風險等生活環境影響領域；獲聘委員均為具有相關學術專長及實務經驗的專家學者，未來將秉持公正客觀態度，提供專業具體審查意見。

聲明指出，環境工程學會設立宗旨，主要在推動環境工程科技發展、促進環境工程建設與社會服務。也就是應用先進工程技術，改善因人類生活或生產活動所衍生的環境問題，以保護環境品質，保障人類健康、福祉及生物生存環境；換言之，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

聲明強調，未來環境工程學會將持續扮演跨界整合的角色，透過產官學研各界，以及各關心環境議題公民團體共同協力，深化環境治理與綠色科技應用，並推動更健全的專業審議與公共溝通機制，讓台灣在邁向淨零與永續的道路上更穩健前進。