審計部指漁電共生7成「有電無魚」 陳菁徽：挑戰人民智商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

審計部最新報告指出，截至2025年1月底，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同「有電無魚」。國民黨立委陳菁徽今日表示，其實審計部只是忠實點出數據，但只要有一點常識的人都知道，「漁電共生」從一開始就是一個荒謬的笑話。整個魚塭上面蓋滿光電板，遮天蔽日又吸熱，一堆池塘中的加建物，然後號稱可以說可以「養殖為本、綠能加值」，結合養殖業與綠能發展？根本就是在挑戰台灣人民的智商。

陳菁徽批評，光電板的亂象，她從上任最一開始就一直盯，這個光電板政策，幾乎每一個環節通通都有問題，實在沒有一個地方是正常、沒弊案、不破壞環境的。屋頂型光電幾乎不用環評，費率還更高，綠友友們早就算準了怎麼套利；漁電共生的環社檢核更是鬆到誇張，只要經濟部點頭，就像「綠色通關」一樣暢行無阻。請問，一個拚命廢核、拚命推貴電、又靠官商勾結的民進黨政府，有可能真的審不過嗎？

陳菁徽再質疑，能源政策出了大鍋，結果看看現在經濟部的新聞稿，竟然還想要推給地方政府，說「倘經查核養殖狀況不佳，漁業署與地方政府合作，協助輔導案場落實養殖事實，改善未果將廢止設置許可。」第一時間就把責任甩給地方政府，結果變成中央亂搞、地方揹鍋，這樣的甩鍋邏輯，跟當年口罩、快篩亂象一模一樣。

陳菁徽直言，現在光電板幾乎就像小花蔓澤蘭一樣入侵全台灣的自然環境景觀，山坡地砍樹種光電板、把大山的水土保持植物夷平、甚至入侵到海岸線，然後侵入社區，漁塭、農田統統鋪滿光電板，然後還說這樣的做法可以維持環境保護。颱風一來，光電板漫天飛舞，清運都清不完，還敢說這叫「永續」？難道這不是環境浩劫？

陳菁徽說，環境部成了最大冤大頭，每次都要替經濟部背書說光電板「無毒」，還要監督業者收拾滿地的廢棄物，連彭啟明部長都直言自己真的很委屈。不過再委屈都沒有人民委屈，自己的納稅錢被民進黨揮霍，能源安全陷入危機，還時不時要被威脅要漲電價、預算不能動，情何以堪。

陳菁徽強調，民進黨的錯誤能源政策，把環境和社會都推向深淵。自己已經提案要求環境部要加嚴光電環評標準，現在全國人民對於光電板恨得牙癢癢，賴政府再繼續裝睡叫不行，搞爛台灣，最後絕對引火自焚，下一次選舉就等著被人民教訓。

光電板 陳菁徽 能源政策

