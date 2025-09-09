國環院攜手韓國氣候中心 推氣候調適與減緩專案

快訊

中央社／ 台北9日電

環境部國家環境研究院今天與韓國氣候變遷中心簽合作備忘錄，未來將就氣候教育與公共參與、氣候政策研究與策略發展、氣候調適與減緩專案及能力建構、知識共享等面向進行合作。

國環院長劉宗勇接受媒體聯訪時表示，韓國氣候中心在氣候教育、政策研究、調適與治理方面擁有豐富經驗和專業知識，這也是國環院成立2年來首次與國際夥伴簽署合作備忘錄，也是在亞洲地區的第一個MOU。

劉宗勇指出，後續將與韓國氣候中心進一步規劃並安排活動，從交流開始，逐步推展到研究課題合作；除了韓國外，今天也邀請日本環境研究所代表來台交流，未來希望能有合作機會。

劉宗勇提到，在環保署時期至今台美已經在環境教育上有超過30年的合作歷史；但在亞洲、特別是東亞地區，在這個區域的環境治理和氣候變遷方面存在相互牽動的關係，因此是目前主要的關切焦點。

國環院並於今、明兩天辦理「邁向未來：氣候變遷調適與環境治理國際論壇暨座談會」，邀請國內中央政府部門機關、國內及國際學術研究代表，發表相關政策推動及學術研究成果展望。

環境部長彭啓明在開幕致詞時提到，日前颱風丹娜絲及後續豪雨事件帶來災損，強調台灣接連面臨首個在嘉義登陸的颱風後、又發生總雨量接近颱風莫拉克的豪雨事件；期待透過各項合作與對話，於氣候變遷調適、環境治理、資源循環持續攜手前進。

颱風 氣候變遷

