追加預算獲支持 監院恢復財產申報介接服務

中央社／ 台北9日電

立法院會8月底通過今年度中央政府總預算追加預算案，監察院追加預算也獲支持。監察院今天指出，9月起重啟公職人員財產申報授權介接服務，藉以提升財產申報正確率、降低裁罰風險，也大幅減輕公職人員自行蒐集財產資料的繁累。

監察院今天透過新聞稿指出，今年度預算因立法院刪減，無預算支應應向監察院及法務部辦理就職、到職及定期財產申報的公職人員財產申報授權介接服務，因此3月1日起，停止該項服務，也導致全國應向監察院及法務部所屬各政風機構申報財產的公職人員約6萬餘人，需自行蒐集財產資料辦理申報。

監察院說，停止服務期間，外界屢迫切反映，希望恢復授權介接服務，因此監察院也編列追加預算盼恢復此服務，並於8月29日獲得立法院三讀通過支持，監察院也著手進行授權名單彙整、相關資訊及合約調整等恢復授權介接服務的相關前置行政作業。

監察院表示，自9月起，本年度應向監察院及法務部辦理就職、到職及定期財產申報的公職人員，恢復9月16日、11月1日及12月16日的3批次申報基準日的財產申報授權介接服務。

授權介接財產資料服務，監察院說明，是經由申報人及其配偶同意授權，透過建置的查核平台向相關政府機關及金融機構等530餘個受查詢機關、機構，介接特定「申報（基準）日」的財產資料，提供申報人於「全國公職人員財產申報系統」辦理財產申報時下載參考使用，以減省申報人自行蒐集財產資料，並提升財產申報的正確性，現已約有95%以上的公職人員使用該服務。

立法院 監察院 財產申報

