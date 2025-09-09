環團籲2035年減碳52% 加速淨零推力

環境部今天將舉辦NDC3.0座談會，環團呼籲2035年減碳目標應提高達52%、承諾2035年碳定價調升、納入工業去碳化策略路徑及產業製程脫煤等，加速淨零的推力。

總統賴清德年初在總統府氣候變遷對策委員會宣布，相較於2005年，2032年要減碳32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點。

環境部今天舉辦「中華民國（台灣）2035年國家自定貢獻（NDC3.0）草案」座談會，說明2035年減碳目標與NDC3.0草案，蒐集各方意見。為此，環團今天舉辦「台灣NDC3.0民間檢核」記者會。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，NDC3.0是未來10年重要的轉型方向，比對國際間各國所提的NDC，台灣有3大不合格。首先，若已訂2050淨零的目標，2035年減碳應達52%才符合淨零路徑；沒有針對關鍵部門，產業、能源部門有明確的減量目標；最後是治理機制，如總統府氣候委員會只是諮詢性，而不是真的落實治理機制。

趙家緯認為，過去1年多氣候委員會有很好的開始，但還是有不足的地方，如2035年碳定價的規畫、化石燃料補貼汰除不足等；也需要檢討擴大化石燃料生產投資等與減碳相違背的政策。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏認為，太陽光電仍是再生能源重要的一環，但去年至今年已經失去民心；應扣合國土計畫，發展更好的空間規畫工具，幫助土地價值、人文、地方長久治理；丹娜絲風災後，農業部、經濟部就應該提出相關的配套措施，如何讓綠能可以增加能源韌性。

環境權保障基金會研究員湯琳翔指出，新加坡在NDC中具體承諾2026年碳稅將從目前每噸25元新加坡幣調升到45元新加坡幣（約新台幣1065元），並在2030年達50至80元新加坡幣，展現減碳決心；但台灣目前碳費只訂新台幣300元，還有各種優惠費率折扣，最低底價應該盡量拉高，並有調升的趨勢，加速淨零的推力。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑說，淨零綠生活缺乏地方政府的關鍵角色及定位，而能源轉型戰略中也缺乏地方及原住民族的角色設計。他舉例，如英國是將多層次治理寫入NDC之中，確立各地方的責任、亮點政策；加拿大也明確指出要全社會、跨層級合作，各省、各領地配合。