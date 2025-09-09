李遠頒台法文化獎 表彰台灣影癡鐵胡萬、編舞家蔡博丞

文化部長李遠今天在法國巴黎頒發第28屆台法文化獎，表彰法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne）與「丞舞製作團隊B.Dance」藝術總監蔡博丞。

台法文化獎頒獎典禮傍晚在巴黎法蘭西學院（Institut de France）舉行，由李遠、法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences morales etpolitiques）年度主席皮特（Jean-Robert Pitte）與終身秘書史汀（Bernard Stirn）共同主持。

李遠受訪時說，評審團非常重視得獎人的內涵和潛力，有時關注候選者是否長期耕耘，有時關注其人在某個時期是否具代表性。

他說，這次選出的兩位得獎人截然不同，一位是用大半輩子介紹台灣電影的鐵胡萬，「他對台灣電影的癡狂程度超過台灣太多人了」，而且從1950年代的電影開始，一直到新片都有涉獵。

李遠表示，另一位得獎人是青年編舞家蔡博丞，文化部以往選送年輕的小型團隊出國表演，「沒有想到他們的潛力超過你的想像，很快就得到國外的邀請」，尤其來自法國的幾位評審堅持要頒獎給蔡博丞，因為看了他的作品後，感受到「很驚人的潛力」。

蔡博丞2014年成立「丞舞製作團隊B.Dance」，曾在歐洲多地巡演「浮花」、「怒」等作品，並因「怒」備受好評而獲戲劇、音樂暨舞蹈評論專業聯盟（Syndicat Professionnel de la Critique Théâtre, Musique et Danse ）選為2019-2020年度新銳編舞家。

蔡博丞表示，他一直希望把台灣帶到歐洲的每一個角落，不是只在高端文化殿堂，而是「只要有觀眾」，他就願意走到鄉間、海邊或小巷，這樣才能真正讓「世界感受到台灣」。

「浮花」概念來自民間習俗「放水燈」意象，「怒」則受到「小燈泡」事件啟發。蔡博丞說，他希望把自己的歷練、體悟放入作品，再把作品帶到歐洲舞台上，讓大家知道「誰是台灣？台灣是一個什麼樣子的國家？我們能夠帶來什麼樣子的美？」這是藝文交流的最重要使命，也是團隊和他的使命。

鐵胡萬與妻子瑪婷（Martine Thérouanne）於1995年在法國東部的維蘇（Vesoul）共同創辦維蘇亞洲影展，這是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節，選映規模從一開始的十餘部到今年多達92部片。

鐵胡萬說，在影展歷來選映的2500部片中，他選了80部台灣電影，邀請逾30位台灣電影人，包括導演侯孝賢與萬仁、音效師杜篤之等；他特別提到今年在坎城有幸與女星舒淇共進晚餐，「我的夢想當然是邀請舒淇來，她剛完成了一部很棒的電影『女孩』，入選了威尼斯影展。」

談到自己欣賞的影人時，鐵胡萬立刻說「當然是侯孝賢」，「我很難過他得了可怕的疾病阿茲海默症⋯當你有了不朽的成就、成了標竿，尤其他擁有真正大師的質樸！對我來說，與侯孝賢的相遇非常特別。」

台法文化獎由文化部與法蘭西學院人文政治科學院合辦。李遠在頒獎前也簽署2026年到2030年的台法文化獎續約協議。

李遠此行除了訪法，10日也將赴捷克，出席在捷克國家技術博物館舉辦的台灣原住民特展、訪視台灣國樂團在捷克音樂博物館舉辦的「台灣歌仔戲工作坊」等。