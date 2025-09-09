李遠主持台法文化獎頒獎典禮 強調文化能跨越分歧

快訊

中央社／ 巴黎9日電

第28屆台法文化獎頒獎典禮於法國時間8日晚間舉行，由文化部與法蘭西學院人文政治科學院共同舉辦。文化部長李遠親自出席主持並表示，「只有文化能跨越分歧，唯有藝術能超越邊界」。

李遠今年首次赴法國主持台法文化獎頒獎典禮，並與法蘭西學院終身祕書博恩那．史蒂恩（Bernard Stirn）共同簽署未來5年（2026-2030）續約協議。典禮前，法蘭西學院院長達恪思（Xavier Darcos）特別接待李遠及駐法國代表處大使郝培芝，展現高度重視。

第28屆獲獎人為法國維蘇亞洲國際影展（Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Thérouanne），以及丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞。李遠說，2名得主分別透過電影與舞蹈，具體展現了台法文化獎的核心精神。

李遠說，這是他首次以文化部長身分站在法國最具歷史與聲望的學術殿堂法蘭西學院，「對我來說，這是一個無比榮幸的時刻，文化藝術不僅是人與人之間的橋梁，更是跨越不同文化的理解與連結的力量」。

李遠說，1996年創立的台法文化獎，29年來具體展現法蘭西學院致力創造人文與科學的思辨空間，以及文化部傳承文化與推動國際對話使命的2大單位理念，至今已有52名得獎者，促成了台歐間的深度對話與理解。

法國首任文化部長馬勒侯（André Malraux）曾說，「藝術是人與人之間最短的距離」。李遠則強調，「藝術是台灣通往世界的最短距離」，他表示，「台灣將持續透過台法文化獎、歐洲台灣文化年等，展示台灣與歐洲在民主與多元文化價值上的共鳴，因為我們堅信，唯有文化能跨越分歧，唯有藝術能超越邊界」。

李遠說，他去年在台灣參加了台法文化獎第28屆評審會議，「評審團每一名成員都來自不同領域，評審們在討論時會非常清楚候選人的成就與文化意義，他們對台灣的學者與表演者的了解，已經遠超過許多台灣人」。

李遠說，鐵胡萬用一輩子的時間追尋與研究台灣電影，「他最珍貴之處在於情感上的投入，從台灣早期電影到最新作品，持續尋找保存與分享，真心熱愛」。

李遠也說，青壯世代編舞家蔡博丞帶著舞團在國內外闖蕩，以「浮花」勇奪德國漢諾威舞蹈大賽雙獎項，一舉成名，「去年有幾名法國評審非常堅持要把獎項頒給蔡博丞，因為看到他表演中驚人的潛力」。

李遠表示在台灣，很多人覺得文化可有可無，但在法國，幾乎每個人都認為文化是生活重要支柱，「這讓我感受非常深刻，文化，仍有很長的路要走」。

