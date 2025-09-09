聽新聞
萬山遺址揭面紗 高雄岩雕文化館試營運
國定考古遺址高雄萬山岩雕群，位處萬頭蘭山北側，需攀爬陡峭山路多日才能抵達，一般民眾不易親近。高市文化局為讓民眾輕鬆接近古蹟，爭取經費將茂林國小萬山分校閒置空間建為岩雕文化館，昨起試營運，每周開放5天。
已故高業榮教授1978年經高雄茂林區魯凱族人帶領，相繼發現孤巴察峨、祖布里里、莎娜奇娜娥及大軋拉烏等4大岩雕群共14座岩雕，經整合後升格為國定考古遺址。
文化局表示，萬山岩雕群由萬山部落族人組巡守隊維管，為全台第一個與部落共管的考古遺址，但從部落到岩雕本體無路可達，花4天3夜才能完成一次巡護。
萬山岩雕是全台12處國定遺址之一，文化局向中央爭取經費建置萬山岩雕文化館，讓民眾更親近岩雕文化，昨天試營運，立委伍麗華等嘉賓到場剪綵。
文化局副局長簡美玲說，岩雕文化館是萬山岩雕與萬山部落族群生活與記憶的展示館，盼成為文化觀光產業新亮點。
岩雕文化館首檔推出「萬山層疊旭日東昇」特展，展出Oponoho萬山部落從清代到今日的歷史演變，將難以窺見的岩雕刻畫，以拓片、紀錄片等方式呈現，帶大家近距離感受岩雕文化的歷史縱深。周一至周五上午開放自由參觀，周六、日需電話預約，另可預約部落遊程，涵蓋深度導覽、原民風味餐及DIY體驗。
