萬山遺址揭面紗 高雄岩雕文化館試營運

1956年9月9日，基督教長老教會把位在台北市中山北路二段113號的神學院校舍，以新台幣280萬元的代價賣給台灣水泥公司。原本在房頂上的十字架被取去，神學院的牌子也被拆下，門口改掛了一個長本牌寫著「台灣水泥股份有限公司職工福利社」字樣，綠色的大門緊緊的關著，顯得異常冷落淒涼。 水泥公司預備把這座古色古香的建築物整個拆除，翻建一座新式的六層巨廈，以備水泥公司辦公之用。這座房子的左鄰右舍現對這相聚四十年的老屋寄以永別的惋嘆。

2025-09-09 00:00