華文永續報導獎 聯合報系16入圍

第九屆「全球華文永續報導獎」昨公布入圍名單，九○九件作品參賽，一二三件作品脫穎而出，聯合報系共有十六件作品入圍，涵蓋平面、影片、音頻及融媒體等類別。

「全球華文永續報導獎」是亞洲唯一專注於永續發展與建設性新聞的華文新聞獎，今年賽制分「專業組」與「學生組」。

聯合報系入圍作品包括：

平面類：入圍七件，「扭轉高齡化社會下的公廁文化專題追蹤報導」，參與記者鄭朝陽等共十二人；「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」鄭朝陽等十二人。「國家級濕地的美麗與哀愁」簡慧珍等七人；「卓溪黑熊之死–當熊來到家門口」蔡惠萍等六人；「中小企業ＥＳＧ：永續轉型最大拼圖」永續工作室梁玉芳等五人。「風機退役潮，綠能垃圾來襲」侯俐安等六人；「國土計畫法淪俄羅斯輪盤」侯俐安等十二人。

影片類（短）：「硫動中山樓／硫氣噴發熔解鋼板 中山樓隆起 救樓開啟地熱契機」游昌樺等三人。

影片類（長）：「綠電垃圾風暴將至 廢棄風機葉片藏哪？」游昌樺等六人。

音頻類：「ESSG永續報告書，你看懂了嗎」經濟日報林安妮等三人。

融媒體類：入圍六件，「從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的 4道社會傷痕」林秀姿等七人；「自辦重劃發財夢：拆解一場開發商套利百億的金錢遊戲」等四人；「你體內也有永世之毒？無所不在的PFAS」陳志儒等二人。「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」張幼芳等廿人；「卓溪黑熊之死–開槍護管員的內心告白」蔡惠萍等五人；「大林蒲最新空汙報告：獨家AI分析PM2.5單月超標21天 國營三廠濃度同步升降」林奐成等五人。