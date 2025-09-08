全球華文永續報導獎入圍名單公布 聯合報系16件作品入圍

第九屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，今年共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33所學校投稿，計有909件作品參賽，共有 123件作品脫穎而出，其中聯合報系共有「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」等16件作品入圍，涵蓋平面、影片、音頻及融媒體等類別，10月19日頒獎。

《全球華文永續報導獎》號召全球新聞人才，以聯合國永續發展目標為題、結合建設性新聞學方法，挖掘深層議題、提出創新解方。由TVBS信望愛永續基金會主辦，聯合報系永續工作室與世新大學協辦，為亞洲唯一專注於永續發展與建設性新聞的華文新聞獎，2017年創辦。今年賽制仍區分「專業組」與「學生組」，並涵蓋平面、影片、融媒體與音頻等四類型，期望鼓勵媒體多元形式創作，共同回應聯合國SDGs 17項永續發展目標。

主辦單位TVBS信望愛永續基金會董事詹怡宜表示，今年徵件規模持續攀升，顯示永續報導已成為新聞工作者與青年學子的重要議題。入圍作品展現多元關注，從氣候行動、能源轉型、海洋保育，到醫療公平、勞動困境、數位韌性、文化保存、教育正義、與性別議題，都能看到不同世代新聞人的深耕與行動力。全球華文永續報導獎網址：https://www.newsaward.org/News/details/174

聯合報系入圍作品包括