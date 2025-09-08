快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

前英相強生：台灣人將力抗中國侵略 不至於孤軍奮戰

中央社／ 倫敦8日專電

前英國首相強生8月上旬訪問台灣，在安全論壇發表演說並拜會政府高層。他近日在英國媒體發表專欄文章，提到一旦爆發台海戰爭，他相信台灣人將奮勇抵抗，且他不太相信台灣人會孤軍奮戰。

強生（Boris Johnson）在文中表示，中國國家主席習近平曾威脅至2027年奪取台灣；儘管各界必須對這樣的威脅嚴肅以待，關鍵問題是如何阻止習近平冒進。美國已在法律層次有武裝台灣的承諾，而且實難想像任何一位美國總統會容許像失去具晶片關鍵製造能力的民主台灣、如此嚴重的地緣戰略災難發生。

強生指出，一旦美國介入，很難想像英國、澳洲等美國盟友將袖手旁觀，儘管他認為戰爭發生的機率不高。

強生寫道，希望習近平能從俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭汲取正確教訓：戰爭走勢難以預測，而一旦人們是為獨立而奮戰，他們將被極大熱情驅動、難以被擊潰。

強生強調，台灣人想要自由、不想要被北京統治。台灣已從香港經驗了解到，北京共產政權所提出的保證不值得信賴。

強生另提到，中國對台灣的主權主張「毫無正當性」。

曾是媒體人的強生在2022年9月遭黨內逼宮下台後，於2023年開始在政治光譜偏右的英國小報「每日郵報」（Daily Mail）經營專欄。關於台灣的文章於6日刊出。

強生在文章分享他在台灣的見聞、對台灣歷史的理解，以及與台灣政治、外交、商業等不同領域人士交流的經驗。

他提到，對北京與華府而言，一大關鍵評估因素是，一旦戰事爆發，台灣將如何反應。強生提到，他曾在台北一場會晤詢問在座人士，一旦戰爭發生，他們是否願意作戰，一名台灣年輕男性馬上回應：「我會。」這樣的回應獲現場其他幾位男性附和。

強生注意到，儘管台灣有被日本帝國殖民統治的歷史，當代台灣對日本可謂沒有敵意。他在文中提及，訪台期間，接待他的台灣方面人士曾解釋，其中一個原因是相較於後來發生的事，日本對台灣的治理顯得「良善」。

強生接著說明，「後來發生的事」就是在蔣介石領導下，在台灣建立的國民黨統治。強生提到，蔣介石統治中國的夢想被共產黨剝奪後，於1949年潰逃至台灣，並對台灣施行鐵腕統治，遂行「白色恐怖」和世界史上為期最長的「戒嚴」。

強生表示，一直到蔣介石於1975年逝世，台灣才開始蛻變為今天的樣貌。台灣的自由讓台灣得以在經濟領域成功、在科技領域活躍發展，特別是在半導體。

強生指出，台灣人已從香港遭遇的悲劇看到，一旦中國接手，會發生什麼事。在香港議題，中國已徹底背叛英國、單方面毀棄明文承諾的「一國兩制」治理模式。在這樣的背景下，強生寫道，難怪台灣人對捍衛自身既有的實質政治獨立，日益鬥志高昂。

強生 戰爭 台灣人

延伸閱讀

習近平將出席金磚國家領袖線上峰會 料談關稅議題

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

私下議論長生不老！習近平、普亭談話內容引關注 專家：器官移植不為活到150歲

習與普亭談「人可活150歲」 央視撤使用許可、路透下架

相關新聞

歷史上的今天／1954年戡亂時期監所人犯條例 首批獲釋

1954年9月8日，戡亂時期監所人犯處理條例實施後，台灣省第一批獲得該條例獲釋的人犯60名，晚上九時帶著滿臉笑容，自台北監獄的邊門走出，恢復自由。該60名為最先獲釋的幸運者，其中女犯4名、男犯56名，因司法當局不願公佈其名單，究竟是誰已獲釋，不得而知，但據聞曾經轟動全省的第八建築信用合作社在押的理監事顧希平、談峻聲、于覺生、梅庚等，就在最先獲得保釋的這一批60名中離獄。

東海岸悲歌⋯大型風機進駐吳宗憲揚言抗爭 環境部：業者宜審慎評估

台亞風能計畫在東海岸插大型風機，引發宜蘭、台東強烈反對，經濟部、環境部5日函文業者要求審慎評估場址規畫並妥與地方溝通。國...

美參議員促擴大對台能源出口 鼓勵台灣使用核能

中共對台脅迫不斷，美國跨黨派聯邦參議員提出「台灣能源安全與反禁運法案」，要求美政府優先推動並促進對台天然氣出口、鼓勵台灣...

美參議員提法案：擴大對台出口天然氣 確保能源安全抵台

美國聯邦參議院外委會亞太小組主席芮基茲、該小組民主黨首席議員庫恩斯四日共提二○二五年台灣能源安全與反禁運法案。芮基茲辦公室新聞稿指出，該法案旨在擴大美國對台液化天然氣（ＬＮＧ）出口，支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，確保突發情況下能源運輸仍能抵台，以因應中共威脅。

聯合報一周大事8/31~9/06

國內

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。