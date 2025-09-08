前英相強生：台灣人將力抗中國侵略 不至於孤軍奮戰

前英國首相強生8月上旬訪問台灣，在安全論壇發表演說並拜會政府高層。他近日在英國媒體發表專欄文章，提到一旦爆發台海戰爭，他相信台灣人將奮勇抵抗，且他不太相信台灣人會孤軍奮戰。

強生（Boris Johnson）在文中表示，中國國家主席習近平曾威脅至2027年奪取台灣；儘管各界必須對這樣的威脅嚴肅以待，關鍵問題是如何阻止習近平冒進。美國已在法律層次有武裝台灣的承諾，而且實難想像任何一位美國總統會容許像失去具晶片關鍵製造能力的民主台灣、如此嚴重的地緣戰略災難發生。

強生指出，一旦美國介入，很難想像英國、澳洲等美國盟友將袖手旁觀，儘管他認為戰爭發生的機率不高。

強生寫道，希望習近平能從俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭汲取正確教訓：戰爭走勢難以預測，而一旦人們是為獨立而奮戰，他們將被極大熱情驅動、難以被擊潰。

強生強調，台灣人想要自由、不想要被北京統治。台灣已從香港經驗了解到，北京共產政權所提出的保證不值得信賴。

強生另提到，中國對台灣的主權主張「毫無正當性」。

曾是媒體人的強生在2022年9月遭黨內逼宮下台後，於2023年開始在政治光譜偏右的英國小報「每日郵報」（Daily Mail）經營專欄。關於台灣的文章於6日刊出。

強生在文章分享他在台灣的見聞、對台灣歷史的理解，以及與台灣政治、外交、商業等不同領域人士交流的經驗。

他提到，對北京與華府而言，一大關鍵評估因素是，一旦戰事爆發，台灣將如何反應。強生提到，他曾在台北一場會晤詢問在座人士，一旦戰爭發生，他們是否願意作戰，一名台灣年輕男性馬上回應：「我會。」這樣的回應獲現場其他幾位男性附和。

強生注意到，儘管台灣有被日本帝國殖民統治的歷史，當代台灣對日本可謂沒有敵意。他在文中提及，訪台期間，接待他的台灣方面人士曾解釋，其中一個原因是相較於後來發生的事，日本對台灣的治理顯得「良善」。

強生接著說明，「後來發生的事」就是在蔣介石領導下，在台灣建立的國民黨統治。強生提到，蔣介石統治中國的夢想被共產黨剝奪後，於1949年潰逃至台灣，並對台灣施行鐵腕統治，遂行「白色恐怖」和世界史上為期最長的「戒嚴」。

強生表示，一直到蔣介石於1975年逝世，台灣才開始蛻變為今天的樣貌。台灣的自由讓台灣得以在經濟領域成功、在科技領域活躍發展，特別是在半導體。

強生指出，台灣人已從香港遭遇的悲劇看到，一旦中國接手，會發生什麼事。在香港議題，中國已徹底背叛英國、單方面毀棄明文承諾的「一國兩制」治理模式。在這樣的背景下，強生寫道，難怪台灣人對捍衛自身既有的實質政治獨立，日益鬥志高昂。