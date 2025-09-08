遭疑大手筆換冷氣 府：空調汰換基於安全節能永續
媒體報導指出，總統府明年度預算編列最後1年更換空調機費用新台幣5756萬元，這筆預算執行4年共花9960萬元。總統府今天回應指出，空調汰換是基於安全、節能與永續需求，並非浪費，未來將有效降低耗電量與維修成本，達到長期節能目標。
總統府發言人郭雅慧表示，總統府建築歷史悠久，現有空調設備使用20餘年，面臨老舊、維修頻繁等問題，總統府自4年前依規劃分年編列預算，逐步汰換空調設備。新型空調系統符合政府節能減碳規範，總統府空調汰換是基於安全、節能與永續需求，並非浪費，未來將有效降低耗電量與維修成本，達到長期節能目標。
總統府強調，面對氣候變遷挑戰，政府持續推動二次能源轉型，包括拓展多元綠電，推動深度節能，促進儲能技術應用，並持續確保穩定供電，穩健邁向淨零轉型目標，能源政策符合全球能源轉型趨勢，一直走在正確道路上。
