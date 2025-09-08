遭疑大手筆換冷氣 府：空調汰換基於安全節能永續

1954年9月8日，戡亂時期監所人犯處理條例實施後，台灣省第一批獲得該條例獲釋的人犯60名，晚上九時帶著滿臉笑容，自台北監獄的邊門走出，恢復自由。該60名為最先獲釋的幸運者，其中女犯4名、男犯56名，因司法當局不願公佈其名單，究竟是誰已獲釋，不得而知，但據聞曾經轟動全省的第八建築信用合作社在押的理監事顧希平、談峻聲、于覺生、梅庚等，就在最先獲得保釋的這一批60名中離獄。

