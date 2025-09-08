美智庫：台灣3成天然氣來自卡達　成中國能源戰破口

快訊

中央社／ 華盛頓7日專電

卡達與台灣已簽定供氣27年的合約，不過，美國智庫示警，台灣液化天然氣進口有30%來自卡達，而卡達易受中國施壓，台灣應思考是否尋求替代；北京曾在他國基礎設施植入惡意軟體，台灣即刻起須強化港口、機場等實體防禦。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies，FDD）7月赴台兵推，模擬中共在不開一槍下，利用經濟戰封鎖台灣能源進口，使台灣社經制度崩潰。FDD今天發布觀察報告。

報告指出，台灣近半電力仰賴液化天然氣（LNG），而所有LNG與煤炭都仰賴進口，且能源儲備有限。這不只使電網穩定性面臨風險，更是重大戰略弱點。

中國可以透過發動大量經濟戰、選擇性海上封鎖以及對台能源供應商施加外交壓力，輕易將台灣推向極限，削弱社會韌性。

「捍衛民主基金會」表示，如果台灣液化天然氣供應中斷，將立即造成全球經濟與外交衝擊。屆時台灣必須在「家庭與醫院用電」和「半導體產業」之間取捨，而後者正是台灣經濟支柱，也是對全球外交的籌碼。

中共可利用網路、外交與經濟工具，加上海上力量，將台灣的電網置於風險之中。台灣必須立即展開能源進口多元化，例如重新思考對卡達的能源依賴；即使付出額外成本，也要簽定與美國的能源合約；發展更多再生能源，甚至考慮重啟關閉的核電廠。

根據去年台灣液化天然氣進口統計數據，總量為2100萬公噸，其中38%來自澳洲居冠，其次為卡達25%，美國則為10%，排名第3。卡達能源公司（QatarEnergy）去年表示，同意供應中油公司液化天然氣，為期27年。

卡達能源公司未公布協議金額。另根據彭博，卡達將依約每年提供中油400萬噸液化天然氣。

此外，「捍衛民主基金會」表示，中國已經在網路空間「備戰」，在他國關鍵基礎設施中植入惡意軟體與後門，台灣必須召集公私部門的關鍵基礎設施供應商，例如港口、航空、起重機等，討論如何強化台灣的網路與實體防禦。

華爾街日報（The Wall Street Journal）去年報導，上海振華重工起重機占美國港口船到岸起重機近8成。

這些起重機物美價廉，卻安裝精密的感應器可以記錄追蹤貨櫃出發地和目的地，引發外界憂心中國可能藉此掌握，支援全球美軍行動的物資進出資訊。

「捍衛民主基金會」的報告並重申台灣建立社會韌性的必要性，以撐過中共主導的圍困，因為北京的邏輯是，耐性施壓下，就能使台灣政治崩潰。因此，台灣人民承受中共脅迫的能力是關鍵。

如果台灣能夠頂住最初的壓力，及早提升能源夥伴關係，並避免因一時衝動而被北京塑造成「挑釁」的一方，中國的優勢將逐漸消失。

但台灣要爭取時間，必須現在就投資強化網路、能源與社會韌性。即使代價高昂，也要在危機發生前做好準備。

