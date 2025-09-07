文化部長李遠上任後首度訪歐 強化文化外交

快訊

中央社／ 台北7日電

文化部李遠展開上任之後首趟歐洲行，7日早上抵法之後隨即到駐法國台灣文化中心（巴文中心）聽取主任胡晴舫簡報，也與駐法代表處第1任女性大使郝培芝相見歡，「來法國可以感受到自由、浪漫與前衛的氛圍。」

李遠表示，2024年文化奧運活動舉辦時，他無法參加，「幸運的是這次來訪，巴黎的秋天景色非常美麗，我就像走在雲端一樣。」李遠表示，這次文化部與外交部合作，有一個「歐洲台灣文化年」，不只推動文化，也涵蓋其他層面的交流，大家一起攜手全面展現台灣各領域出色的藝文展演。

李遠表示，今年的「歐洲台灣文化年」在文化、外交的加成效果下，以文化為主題、各國外館為據點共同合作的策略，讓文化交流的力量能夠擴散到更多國家，「外交真的很難，如果文化部能夠盡一份心力，文化部很願意繼續投入」。

李遠說，早在1980年代台灣電影就受到法國高度關注，「法國是第一個把台灣電影帶到歐洲的國家，熟悉台灣電影。雖然台法之間沒有太多交錯，但在情感與文化上卻一直存在著某種特殊的連結。」李遠表示來到法國，可以強烈感受到自由、浪漫與前衛的氛圍，「這對我們都是很大的激勵與啟發。」

駐法大使郝培芝表示，感謝文化部文化組扮演了非常重要的角色，包含2024年主辦的「文化奧運」，吸引將近一萬人次，這些努力顯示出台灣在文化推廣上有很大的突破。郝培芝表示這兩三年來，跟過去相比，現在幾乎法國人都知道台灣，也會用實際行動支持台灣。

巴文中心主任胡晴舫表示，現在巴文中心策展強調擔任主題國，至今巴文中心辦理過11場主題國，像2025年布洛瓦漫畫節就邀請台灣作為主題國。現在歐洲因應疫後思考，也強調綠能策展，巴文中心舉辦 LaRochelle電影節楊德昌回顧展，現在則相繼移展到法國電影資料館與瑞士洛桑電影資料館繼續播映。

李遠將於8日在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，以及參訪巴黎聖母院瞭解文資修復與保存活化的經驗、拜會大皇宮主席傅席耶（DidierFusiller）等文化界重量級人士。

李遠預計於10日抵達捷克，出席在捷克國家技術博物館舉辦的台灣原住民特展、訪視台灣國樂團在捷克音樂博物館舉辦的「台灣歌仔戲工作坊」，見證文化部在捷克推動的重要合作成果。

李遠表示，期盼透過此行，持續深化與法、捷間的藝文聯結，攜手打造台歐間的文化橋梁。

