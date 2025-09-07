東海岸悲歌⋯大型風機進駐吳宗憲揚言抗爭 環境部：業者宜審慎評估

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
針對宜風電力在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮規畫設置14部風力發電機，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠與宜蘭鄉親，2日上午前往行政院大門前抗議，請行政院傾聽地方民意，保護宜蘭美麗海岸，要求台亞風能停止開發。本報資料照片
台亞風能計畫在東海岸插大型風機，引發宜蘭、台東強烈反對，經濟部、環境部5日函文業者要求審慎評估場址規畫並妥與地方溝通。國民黨立委吳宗憲表示，兩部會是依據日前立法院召開的會議結論，函轉地方意見，若業者仍執意推動，將有進一步抗爭。

宜蘭地方憂心風機破壞濕地、衝擊生物多樣性，藍綠白同聲反對，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠2日率宜蘭鄉親在行政院大門前遞交陳情書。宜蘭縣政府昨表示，目前尚未收到任何公文，對於風電案，縣府堅持跟民眾站在一起，捍衛宜蘭好山好水，寸土不讓。

吳宗憲表示，從台東到宜蘭，民眾都已明確表達反對東海岸插風機的立場，本月2日他與同黨的台東立委黃建賓、屏東立委蘇清泉辦公室主任在立法院召開東海岸陸域風電會議，當天提出3點要求，經濟部應拒絕轉送開發案環境影響說明書、開發案若送到環境部，應駁回開發，另外就是要求經濟部、環境部須發文函轉地方意見給業者，讓業者知難。

吳宗憲表示，兩部會依照會議結論，5日正式函文業者，環境部並表達對於設置陸域風機的立場是「不鼓勵也不支持」，希望地方反對聲音能被聽見，若中央或業者仍執意推動，他絕對不會坐視東部被犧牲，一定抗爭。

民進黨宜蘭立委陳俊宇表示， 日前環境部長彭啟明到宜蘭視察，他力邀彭到現場了解，傾聽地方聲音，彭部長到場後也明確指示「不鼓勵，不支持，一切以環境為最優先」。

陳俊宇強調，他支持永續能源，但不能以「綠能」之名傷害居民與環境，若業者及主管機關無法正面回應地方疑慮並取得社會共識，他一定與縣民站在一起反對。

台亞風能旗下的宜風電力在宜蘭海岸線籌設風力發電廠，預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的7公里海岸線，每500公尺設置一部風機，地方擔心14座大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，將破壞濕地、衝擊生物多樣性，齊聲反對，業者原本計畫本月2日在五結鄉成興村舉辦首場說明會，也因場地被取消，臨時喊停。但業者對於中央部會函文，目前暫無回應。

宜風電力公司籌備處公告的14部風力發電機興建位置，從五結鄉到蘇澳鎮的沿海500公尺設一座風機，長度7公里，因風機地點位於蘭陽溪口國家級重要生態濕地，地方擔心嚴重破壞生態環境及鳥類棲地。圖／翻攝自宜風公告資料
宜風電力公司籌備處公告的14部風力發電機興建位置，從五結鄉到蘇澳鎮的沿海500公尺設一座風機，長度7公里，因風機地點位於蘭陽溪口國家級重要生態濕地，地方擔心嚴重破壞生態環境及鳥類棲地。圖／翻攝自宜風公告資料

