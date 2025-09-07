聽新聞
聯合報一周大事8/31~9/06

聯合報／ 本報訊
「林來瘋」曾席捲全球，時代雜誌還把林書豪登上亞洲版的封面人物。圖／翻攝自時代雜誌網站
「林來瘋」曾席捲全球，時代雜誌還把林書豪登上亞洲版的封面人物。圖／翻攝自時代雜誌網站

國內

31日：「哈佛小子」林書豪宣布退休，結束十五年職業選手生涯。

4日：行政院會拍板三項青壯家庭利多方案，包括釋出一點一萬戶「婚育宅」、育嬰留停照顧彈性化，鬆綁新青安申貸。

5日：台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，可抗告。不過柯稱要「再深思」而未辦保。

國外

2日：彭博報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

3日：俄烏和談進度緩慢，美國總統川普表示，計畫近日內再與俄羅斯總統普亭通話，並暗示俄國若無法讓他滿意，美國將實施進一步制裁。

5日：泰國眾議院選舉新總理，「泰自豪黨」五十八歲黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）當選。

歷史上的今天／1979年連體嬰分割手術前 以靜脈注射進食

連體嬰張忠仁、張忠義，進入手術前的「備戰」狀態，7日開始，他們除了先以靜脈注射方法代替飲食外，還要洗腸以及以消毒水洗澡。 上午8時10分，護理人員在忠仁和忠義的頸部中心靜脈處開了一個小洞，以靜脈注射方法，注射高蛋白、葡萄糖、脂肪、電解質以及維他命。

AIT普渡谷立言中文親誦祝禱文 大陸品牌香菜泡麵成祭品

