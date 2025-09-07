崇正國樂團雪梨演出 台灣音樂豐富澳洲多元文化

台灣崇正國樂團及崇正古琴社「鑼鼓齊鳴慶豐收」音樂會今天在雪梨登場，除了藉音樂展現台灣文化特色，更宣示台灣文化可作為豐富澳洲多元文化的力量。

今天在雪梨州立圖書館演奏廳舉行的「鑼鼓齊鳴慶豐收」音樂會，是由雪梨台灣日嘉年華會、崇正基金會、澳洲崇正文教協會共同主辦。

台灣日嘉年華會主委、前僑務委員林栢梧向中央社表示，這場音樂會除了展示台灣文化之外，也要讓澳洲文化變得更為豐富。

林栢梧進一步表示，多元文化主義是澳洲的國策，澳洲擁有多元社會制度，而崇正國樂團把在台灣傳唱百年的「桃花過渡」也橫渡到雪梨，又透過演奏「龜茲舞曲」把大家帶到1000多年前的神秘西域，更特別的是以絲竹之音演奏有「澳洲第二國歌」之稱的「叢林流浪」（Waltzing Matilda）。

林栢梧解釋，「叢林流浪」對澳洲文化的重要性，比「望春風」對台灣的重要性有過之而無不及。他說，1977年澳洲國歌公投，「叢林流浪」票數高居第二，僅次於現在的澳洲國歌。

林栢梧強調，崇正國樂團讓澳洲聽眾獲得了全新的「叢林流浪」聆聽體驗，是致力豐富澳洲多元化的藝術表現。

崇正國樂團琵琶樂手李乃亘向中央社表示，「國樂」絕非侷限於來自中國的音樂，相反地，傳統樂器隨著人們遷移流散到世界各地後，也會各自就地發展出各具特色的多元風貌。

李乃亘解釋，傳統樂器在台灣也演變出台灣特有的風貌；例如，台灣擁有不少流傳已久的歌曲，都是台灣人從小唱到大的，它們就是台灣特有的文化元素。

李乃亘提到「國樂」在台灣演進出的另一個特色，是拒絕墨守成規。為了提升傳統曲目的演奏效果，崇正國樂團納入西方樂器以及現代電子琴，例如今天的演出就納入大提琴和小提琴。

崇正國樂團嗩吶樂手邱彦棠向中央社表示，這次在雪梨的演出，他也試圖將國樂與澳洲的環境融合。他解釋，為了這次演出，特別事前聆聽澳洲的鳥聲，以便演奏「百鳥朝鳳」一曲時，引入嗩吶模仿澳洲鳥聲的段落。

這次音樂會，除了吸引340位觀眾到場聆賞之外，駐雪梨辦事處處長吳正偉以及澳洲新州（NSW）州議員法羅（Scott Farlow）更到場致詞，肯定台灣文化對澳洲多元文化的貢獻。

吳正偉說：「文化是國家的靈魂與根基，台灣不只有高科技及半導體，更有東西融合、兼容傳統與現代的獨特文化，而崇正國樂團正是其中的代表性團體之一。」

吳正偉相信，透過文化的力量，台、澳兩國必能在共享的自由民主與人權價值基礎上，增進相互瞭解，持續深化友誼。