美參議員促擴大對台能源出口 鼓勵台灣使用核能

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts，圖）。美聯社
中共對台脅迫不斷，美國跨黨派聯邦參議員提出「台灣能源安全與反禁運法案」，要求美政府優先推動並促進對台天然氣出口、鼓勵台灣使用核能，並確保在突發情況下能源運輸能抵台，以因應中共威脅。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲、小組民主黨首席議員昆斯4日共同提出「2025年台灣能源安全與反禁運法案」。

根據芮基茲辦公室發出的新聞稿，這項法案目的為擴大美國對台灣的液化天然氣出口，支持台灣能源基礎建設，確保在突發情況下，能源運輸能抵台。目前台灣能源幾乎全仰賴進口，使其容易受到中共脅迫、挑釁等行動的威脅。

法案將要求美國政府優先推動並促進對台的液化天然氣出口，與台灣政府討論強化其進口及儲存能力；要求美國在網路安全、聯合演訓、人才培育及緊急應變計畫等方面和台灣合作，加強建構能源基礎設施韌性能力；授權成立「美台能源安全中心」，促進能源安全與韌性領域的對話及學術合作。

另外，法案也鼓勵台灣維持核能作為一項能源來源，並利用小型模組化反應爐（SMR）等新型核能技術，美國在能源領域將優先協助台灣並進行合作；擴大美國海事局的戰爭風險保險計畫，使其涵蓋外籍船舶在因軍事侵略風險升高、商業保險無法承保下，運輸能源資源等重要物資到台灣或其他戰略夥伴的情況。

共和黨籍的芮基茲表示，能源安全是台灣一大弱點，釋放美國能源資源及專業以強化台灣韌性，符合美、台國家安全利益。「北京最想要的就是在不發動戰爭下，強行實現統一，我們應盡全力複雜化習近平企圖脅迫台灣投降的計畫」。

昆斯則指出，他和芮基茲今年稍早訪問台灣時，親眼看到中國大陸日益增長的挑釁行為。大陸會用一切手段威脅台灣，不僅是軍事，還包括像是干擾台灣燃料進口的灰色地帶戰術。

他說，這項法案「將透過讓台灣能採購更多美國燃料並鼓勵與美在次世代核能方面進行合作，讓台灣在能源上減少對進口的依賴，幫助穩定區域局勢」。

美參議員提法案：擴大對台出口天然氣 確保能源安全抵台

美國聯邦參議院外委會亞太小組主席芮基茲、該小組民主黨首席議員庫恩斯四日共提二○二五年台灣能源安全與反禁運法案。芮基茲辦公室新聞稿指出，該法案旨在擴大美國對台液化天然氣（ＬＮＧ）出口，支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，確保突發情況下能源運輸仍能抵台，以因應中共威脅。

