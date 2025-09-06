總統府20日起開放假日參觀 全新漫畫特展開跑

總統府今天公告，配合全國古蹟日，每月假日參觀活動將自9月20日（星期六）起恢復開放，且一樓展館開放區域除原有9個常設展外，並有由文化部策劃的第1檔漫畫展覽「Vol. 1武俠篇：沾水筆下的武林」全新特展開展。

總統府今天發布新聞稿表示，當日也將於大禮堂舉辦2場次活動，包含上午10時「台灣漫畫：過去、現在、未來」專題講座，以及下午1時30分播映動畫電影「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」及映後座談，有意參加9月20日當日2場次專題講座及電影播映的民眾，可於總統府官網登記報名。

總統府指出，每個場次名額有限，額滿為止，報名時間自9月13日（星期六）上午10時起，至9月18日（星期四）中午12時止，有興趣民眾請把握機會。另有限量版「總統府紀念版乖乖」供民眾索取，歡迎全國民眾蒞臨參觀。

總統府表示，開放參觀區域，包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊，以及1樓展場、迴廊、南苑、北苑、紀念品中心等。另外，提醒參觀民眾必須由寶慶路與博愛路管制哨進府，在力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。

其他有關規定包括攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。

此外，除9月20日恢復開放假日參觀活動外，總統府指出，下半年度尚有10月18日、11月1日及12月6日等假日參觀日。預約及相關資訊可至總統府查詢。