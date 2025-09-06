法總統科學顧問訪台 回贈283冊書給中研院

快訊

中央社／ 台北6日電

法國總統科學顧問趙歷祐近日訪台，參訪多所大專，出席國家圖書館台灣漢學資源中心簽約儀式，並回贈中研院283冊書籍，展現台、法學術的密切合作。

教育部今天發布新聞稿，趙歷祐（Pierre-PaulZalio，另譯薩里奧）是法國孔多塞校園（CampusCondorcet）校長，同時擔任法國總統科學顧問，於今年8月31日到9月7日間訪台，教育部則於9月3日由次長劉國偉宴請趙歷祐一行人。

趙歷祐在致詞中回顧與台灣的淵源，他於1996年首次來台，當時經驗成為他學術國際化的起點，因而對台灣懷有特殊情感。多年來他見證台灣的進步，並認為台灣的國際化經驗值得法國參考。

趙歷祐也提到，台灣在民主體制與價值觀上與法國相近，是可靠的夥伴，雙方未來應有更廣闊的合作空間。

趙歷祐這次也特別出席國家圖書館於孔多塞校園設置「台灣漢學資源中心」（TRCCS）的簽約儀式，代表法方簽署協議，未來將透過資源中心提供台灣優質學術研究成果及數位資源，進一步提升台灣學術的國際能見度。

值得一提的是，中央研究院曾於2023年贈送近400冊人文社會科學專書給孔多塞校園。趙歷祐這次訪台，回贈了283冊書籍給中央研究院，強化雙方在出版品交流與學術資源共享上的合作與連結。

除此之外，趙歷祐訪團一行人還陸續拜會中山大學、成功大學、台灣大學、政治大學等，並於清華大學、台灣師範大學分別以「科學與民主間關係」及「面對時代挑戰的人文與社會科學」為題發表演講，與師生深度對話。

教育部表示，台灣與法國在高等教育與研究領域有長久的合作傳統，未來將持續強化雙邊夥伴關係，透過孔多塞校園與台灣學術機構的合作，促進師生互訪與研究成果共享。

