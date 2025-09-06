聽新聞
AIT普渡谷立言中文親誦祝禱文 大陸品牌香菜泡麵成祭品
今天是民俗傳統中元節，美國在台協會AIT多年來入境問俗，每年同樣舉辦中元普渡活動，AIT臉書今天發布圖文，AIT台北處長谷立言首次親自用中文誦讀祝禱文，連AIT準備的大批供品中，不但有綠乖乖，還有時下熱門的香菜口味零嘴及大陸品牌泡麵。
AIT臉書貼文表示，一年一度的中元普渡又到了！今年AIT處長谷立言帶領全體員工舉行中元普渡祭拜儀式，谷處長也首次親自用中文誦讀祝禱文，誠意滿滿。氤氳繚繞的香煙之中，充滿了我們誠摯祝禱的心意。
AIT也公布多項供品，除了AIT啤酒及美金100面額的紙錢外，也入境問俗地選擇了綠色乖乖，還有時下引發話題的香菜口味零嘴，甚至有大陸品牌香菜口味泡麵，小編在圖說笑稱：「好兄弟應該也有香菜控，我們懂---不客氣喔！」
除了熱門商品外，AIT準備的供品也有滿滿民俗典故，包括素三牲、五色豆、龍眼以及用黑白米排成的太極圖。小編說明，五色豆在中元普渡儀式中，不僅是供品，更是一種充滿象徵意義的文化符號。它們分別對應五行：木、火、土、金、水，象徵天地間的平衡與和諧。綠豆屬木，象徵生機與希望；紅豆屬火，象徵熱情與驅邪；黃豆屬土，代表穩定與財富；白豆屬金，寓意清淨與庇佑；黑豆屬水，象徵智慧與避邪。
此外，用黑白米排成太極圖，則象徵陰陽平衡、五穀豐收、家宅安泰，是對天地與好兄弟的一份誠心與巧思。另外，龍眼殼被視為「米籃簍」，龍眼枝與香腳則作為「扁擔」，象徵好兄弟能將供品打包帶走。
AIT的貼文對中元普渡民俗引經據典、如數家珍，還有網友因此留言稱讚AIT「懂拜」。
