臺中孕婦乘車補助溫馨上路　孕媽咪安心出門 好孕一路相伴

「這個補助不只是省下交通費，更讓我覺得在這個城市，有人默默在替我們想，守護著我們。」懷孕7個月的陳小姐笑著說，這段孕期因為市府的貼心政策，讓她多了一份輕鬆。她回憶，以前懷孕初期時，每次去醫院產檢，總是要提早一個多小時出門，繞著醫院附近找停車位，有時候還得停到好遠的地方再慢慢走回來，「挺著大肚子，一手撐著腰、一手撐著雨傘，常常一到診間已經滿頭大汗，還沒看診就覺得很疲憊。」

臺中的孕媽咪分享，現在去產檢，都不用煩惱停車問題，出門好安心。 圖／臺中市社會局提供

陳小姐說只要打開「台中通 TCPASS」APP，申請跟支付都很方便，前陣子颱風過後下大雨，先生臨時要加班沒辦法陪她去產檢，心裡很忐忑，擔心自己撐著傘又要提著包包，萬一不小心滑倒怎麼辦。她感性地說，有時候孕期的不便不是外人能體會，尤其行動緩慢、體力不足，每一趟出門都是挑戰，還好有孕婦乘車補助，搭計程車比較沒有負擔；她甚至把這項福利分享給產檢時遇到的其他準媽媽們，大家一聽都覺得「好貼心」。

另一位懷孕5個月的孕媽咪也回饋說，她住在偏遠地區，若要自行開車到市區醫院產檢，光是路上就要花費不少精神。「現在有了補助，可以安心搭計程車，不必擔心來回的路程太累，更不用麻煩爸媽特別請假來載我，心裡覺得輕鬆又踏實。」她笑著說，懷孕本來就是一段充滿未知和挑戰的旅程，乘車補助就像市府送給孕媽咪的祝福與關懷，讓她覺得這座城市在背後支持著自己。

臺中孕媽咪分享說，只要打開「台中通 TCPASS」APP，申請跟支付都很方便，真的「好貼心」。 圖／臺中市社會局提供

身為丈夫的林先生，太太目前懷孕6個多月，他分享：「有時候工作忙不好請假，沒辦法每次都陪太太去，現在有了好孕專車，我也比較放心，不怕她獨自搭車遇到麻煩。」對他來說，透過市府的乘車補助，太太能夠順利、安全地到醫院產檢，雙方都能安心不少。

社會局也分享令人動容的故事，一位懷孕5個月的聽障孕媽咪直接到社會局詢問如何申請補助，現場同仁透過紙筆問答方式，協助完成申請補助，並提供一份孕婦乘車補助的「懶人包」，讓該位孕媽咪參考；當申請完成時，這位孕媽咪靦腆地以手語表達感謝，不僅傳達了安心，更是對市府貼心服務的最佳肯定。

臺中市長盧秀燕表示，孕婦乘車補助是市府體貼孕媽咪的重要政策，期望能夠讓準媽媽們在產檢或外出時更加便利、安全，也減輕家庭壓力，「每一個新生命的到來，都是城市最美的禮物。」盧市長強調，市府會持續推動更多貼近市民需求的福利措施，從婦幼、托育到長者照顧，全面守護市民的每一個人生階段，她也特別感謝所有孕媽咪與家庭對政策的支持，並承諾會不斷傾聽民眾心聲，讓臺中成為一座更加宜居、更加幸福的城市。

市府推動「孕婦乘車補助」計畫的初衷，是希望讓孕婦能夠在孕期獲得更多支持，安全且安心地往返醫療院所，社會局表示，許多孕婦因為孕期身體變化，行動不便、體力下降，再加上臺中市幅員廣大，若需自行開車或仰賴家人接送，常常增加額外的壓力。透過補助，不僅能減輕孕媽咪的辛苦，也能降低孕期發生意外的風險，真正解決了孕婦產檢時所碰到的交通難題。

「每一個新生命的到來，都是城市最美的禮物。」孕婦乘車補助是市府體貼孕媽咪的重要政策，期望能夠讓準媽媽們在產檢或外出時更加便利。 圖／臺中市社會局提供

孕婦乘車補助對象包含設籍臺中市的本國籍孕婦，或是配偶設籍臺中市的非本國籍孕婦；申請條件相當簡單，只要孕媽咪拿到孕婦健康手冊，透過「臺中通 TCPASS」APP 線上申請。申請時需準備身分證、孕婦健康手冊與近期產檢收據等資料，審核通過後即可立即使用乘車金。社會局亦提醒孕媽咪，搭乘時要開啟手機定位功能，下車時掃描車上的行動條碼或手動輸入乘車資訊，就能享有乘車補助，全程數位化，免去紙本與繁雜手續，輕鬆享受智慧便民的服務。

懷孕本來就是一段充滿未知和挑戰的旅程，乘車補助就像市府送給孕媽咪的祝福與關懷，讓孕媽咪知道這座城市在背後支持著自己。 圖／臺中市社會局提供

根據社會局統計，自7月1日補助上路以來，孕婦乘車補助使用金額已突破120萬元，顯示政策受到廣大孕婦族群的肯定，許多孕媽咪回饋，最便利的地方在於「即時性」，只要手機在手，就能夠申請補助；無論就醫或例行產檢，不必擔心交通費用成為負擔，對家庭而言，這不僅是一筆實際的經濟支持，更是一份安心。

針對民眾常見的疑問，社會局也特別在官網整理出「懶人包」，以及「申請補助篇」與「使用補助篇」兩大類常見問答，讓孕媽咪可以快速找到解答，許多民眾反映市府非常地貼心，讓孕媽咪輕鬆完成申請或使用補助。

(臺中市政府社會局 廣告)