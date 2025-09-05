快訊

2025 傳善研究影響力決選發表會 百萬首獎揭曉 數位科技成為社福落地新解方

文／ 聯合線上何敏惠

前十名入圍者與陳永泰公益信託王景賢總幹事(右六)合影。學生由左至右為：陳世杰、吳家佳、陳薇勻、何姿穎、江佳蓉、許華倚、陳秀蕙、陳家聖、辛昀浩、羅玉婷。 圖／陳永泰公益信託 提供
前十名入圍者與陳永泰公益信託王景賢總幹事(右六)合影。學生由左至右為：陳世杰、吳家佳、陳薇勻、何姿穎、江佳蓉、許華倚、陳秀蕙、陳家聖、辛昀浩、羅玉婷。 圖／陳永泰公益信託 提供

「頂天研究，唯有落地才能發揮最大影響力。」由陳永泰公益信託主辦、輔仁大學社會創新與非營利組織研究中心協辦的 「2025傳善研究影響力」決選發表會，於日前在政大公企中心國際會議廳舉行，吸引全台近200位學者與社福實務工作者齊聚一堂，共同見證研究如何化為行動。

今年共有來自37所大學、跨足社會科學、管理、教育、傳播、資訊科技與法律等領域的青年學者參賽，徵得近百篇碩博士論文。經嚴謹評選後，30篇入圍，題材涵蓋 AI、ESG、媒體、長照、兒童權利、助人者心理健康等社福核心議題；最終10篇進入決選，現場進行簡報與答辯。本獎最大特色在於邀請第一線社福工作者投票，選出最能回應實務需求的研究成果。

2025傳善研究影響力評審委員由左至右分別有輔大吳宗昇主任、台大傅從喜副教授、台大馮燕名譽教授、世新大學邱淑華教授，認為在公益圈中尋找創新，是來自對社會現象的敏銳觀察與跨領域的對話。 圖／陳永泰公益信託 提供
2025傳善研究影響力評審委員由左至右分別有輔大吳宗昇主任、台大傅從喜副教授、台大馮燕名譽教授、世新大學邱淑華教授，認為在公益圈中尋找創新，是來自對社會現象的敏銳觀察與跨領域的對話。 圖／陳永泰公益信託 提供

輔仁大學社會創新與非營利組織研究中心主任 吳宗昇表示：「透過實務投票，研究不再停留於學術殿堂，而是真正回應社會需求，縮短學界與實務界的距離。」陳永泰公益信託總幹事 王景賢也指出：「社福機構要發揮專業，必須兼顧趨勢洞察、內部管理與外部溝通，而跨領域研究正是最佳支撐，能協助社福邁向下一世代。」

本屆傳善論文獎總獎金超過 500萬元，設有特優 1 名獎金 100萬元、優等2 名各50 萬元、佳作 7名各 10萬元，以及 20名入圍獎各5萬元。評審強調，能進入決選的作品皆具一流水準，傳善論文獎不僅是一場競賽，更是一個跨界交流的平台，期待藉由研究落地，讓創新成為社福的最佳解方，攜手打造更具韌性的社會安全網。

本屆特優首獎由臺灣師大教育心理與輔導學系許華倚博士獲得，其研究「幸福感的描繪與促進：跨世代觀點與數位社群媒體對高齡者健康識能與生活品質的影響」提出，數位科技可轉化為提升高齡者幸福感的介入工具，並協助社福組織開創嶄新的服務模式與永續擴散途徑。優等則由臺灣大學社會工作學系 江佳蓉與陳秀蕙兩位同學獲得。

臺師大許華倚博士的論文獲得首獎，探討數位社群提升高齡生活品質。 圖／陳永泰公益信託 提供
臺師大許華倚博士的論文獲得首獎，探討數位社群提升高齡生活品質。 圖／陳永泰公益信託 提供

決選評審之一、世新大學公共關係暨廣告學系兼任客座教授邱淑華認為：「今年的作品不僅直擊真實社會議題，更能提出可行的政策建議與解方。」台大社工系名譽教授馮燕也指出：「十篇決選作品橫跨多元領域，展現學界對社福創新的投入與潛力。」台大社工系副教授傅從喜感謝指導教師的付出，並期許能帶領更多學生投入研究。協辦單位主任吳宗昇最後強調：「傳善論文獎的價值，在於讓學術支持實務更強大，任何可能都存在。」

展望未來，傳善研究影響力將持續吸引不同領域的學者投入，聚焦社福現場需求，推動跨界合作，讓研究成果真正落地，帶動社會邁向更理想的方向。

近兩百位參與者，包含學術界與實務界社福相關工作者共同投票，選出最具應用性的論文。 圖／陳永泰公益信託 提供
近兩百位參與者，包含學術界與實務界社福相關工作者共同投票，選出最具應用性的論文。 圖／陳永泰公益信託 提供

