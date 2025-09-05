2025 傳善研究影響力決選發表會 百萬首獎揭曉 數位科技成為社福落地新解方
「頂天研究，唯有落地才能發揮最大影響力。」由陳永泰公益信託主辦、輔仁大學社會創新與非營利組織研究中心協辦的 「2025傳善研究影響力」決選發表會，於日前在政大公企中心國際會議廳舉行，吸引全台近200位學者與社福實務工作者齊聚一堂，共同見證研究如何化為行動。
今年共有來自37所大學、跨足社會科學、管理、教育、傳播、資訊科技與法律等領域的青年學者參賽，徵得近百篇碩博士論文。經嚴謹評選後，30篇入圍，題材涵蓋 AI、ESG、媒體、長照、兒童權利、助人者心理健康等社福核心議題；最終10篇進入決選，現場進行簡報與答辯。本獎最大特色在於邀請第一線社福工作者投票，選出最能回應實務需求的研究成果。
輔仁大學社會創新與非營利組織研究中心主任 吳宗昇表示：「透過實務投票，研究不再停留於學術殿堂，而是真正回應社會需求，縮短學界與實務界的距離。」陳永泰公益信託總幹事 王景賢也指出：「社福機構要發揮專業，必須兼顧趨勢洞察、內部管理與外部溝通，而跨領域研究正是最佳支撐，能協助社福邁向下一世代。」
本屆傳善論文獎總獎金超過 500萬元，設有特優 1 名獎金 100萬元、優等2 名各50 萬元、佳作 7名各 10萬元，以及 20名入圍獎各5萬元。評審強調，能進入決選的作品皆具一流水準，傳善論文獎不僅是一場競賽，更是一個跨界交流的平台，期待藉由研究落地，讓創新成為社福的最佳解方，攜手打造更具韌性的社會安全網。
本屆特優首獎由臺灣師大教育心理與輔導學系許華倚博士獲得，其研究「幸福感的描繪與促進：跨世代觀點與數位社群媒體對高齡者健康識能與生活品質的影響」提出，數位科技可轉化為提升高齡者幸福感的介入工具，並協助社福組織開創嶄新的服務模式與永續擴散途徑。優等則由臺灣大學社會工作學系 江佳蓉與陳秀蕙兩位同學獲得。
決選評審之一、世新大學公共關係暨廣告學系兼任客座教授邱淑華認為：「今年的作品不僅直擊真實社會議題，更能提出可行的政策建議與解方。」台大社工系名譽教授馮燕也指出：「十篇決選作品橫跨多元領域，展現學界對社福創新的投入與潛力。」台大社工系副教授傅從喜感謝指導教師的付出，並期許能帶領更多學生投入研究。協辦單位主任吳宗昇最後強調：「傳善論文獎的價值，在於讓學術支持實務更強大，任何可能都存在。」
展望未來，傳善研究影響力將持續吸引不同領域的學者投入，聚焦社福現場需求，推動跨界合作，讓研究成果真正落地，帶動社會邁向更理想的方向。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言