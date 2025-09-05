定居台灣10年 前彭博記者出書詮釋「鬼島」

適逢農曆鬼月，一本以「鬼島」比喻台灣的新書近期出版。在作者何貴森眼中，人們在鬼月對亡魂敬而遠之產生的種種禁忌，如同台灣的國際處境。他將駐台10年的思索沉澱為墨，盼讓國際讀者看見台灣作為國家的存在。

資深美籍記者何貴森（Chris Horton）自2015年來台定居，曾為紐約時報（The New York Times）、彭博（Bloomberg）、日經亞洲（Nikkei Asia）等媒體撰稿，以台灣為主題的首本著作「幽影之國（GhostNation: The Story of Taiwan and Its Struggle forSurvival）」7月問世，中文版也預計於明年上半年出版。

他在書中指出，中國共產黨固然聲稱中國擁有台灣的主權、反對台灣參與國際組織，甚至積極影響國際社會對台輿論，且種種打壓在近年更加猖狂；但是，若沒有國際社會默許，中共根本無法達成這些政治目的。

何貴森近期接受中央社專訪時表示，許多國家因考量中國的龐大經濟利益等因素，而決定無視台灣作為國家的存在。他希望「幽影之國」能為改變這種狀況做出貢獻。

挑戰北京敘事 台灣是一個民主國家

「長久以來，我們接收到的不外乎是中共或國民黨版本的台灣」，何貴森表示。

他的新書以「台灣視角」檢視台灣400年來的政治、社會、文化變遷及台灣與中國的關係，說明國際地緣政治如何形塑今日的台灣，歷時4年才完成。

何貴森在書中駁斥中共宣稱台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部分的主張，也對中國國民黨以「九二共識」為主體的兩岸政策提出諸多質疑。

「我想很快地建立一個觀點：台灣不是中國，它是一個國家。」何貴森說。他定位這本書是給國際讀者的「台灣入門」，不能假定他們對台灣有任何了解。

他在書中提到，早在17世紀中國沿海居民移居台灣、二戰後大批軍民隨國民黨政權抵台前，原住民已長居在這塊土地。原住民族的多元性及在歷史上保衛家園所展現的強悍，是對中共對台主權聲索「最活生生的反駁」。

何貴森也對台灣認同進行深入探討。書中梳理自荷蘭治台以來，台灣先後歷經數個殖民政權，逐步形塑出獨特的國家認同；並在長達38年的國民黨戒嚴統治與白色恐怖陰影後，最終走出一條民主的道路。他表示，呈現這些演變，有助於理解台灣在當前複雜地緣政治環境中的處境。

熱愛單車環島 比台灣人還台派

定居台灣超過10年的何貴森對台灣瞭若指掌。除了多年採訪累積的豐富知識外，他至今完成3次單車環島，對台灣小鎮鄉間的觀察，總能信手拈來。

他常在社群媒體批判中共對台威脅，且曾擔任「台灣外國記者會」（Taiwan Foreign Correspondents'Club）副會長，對媒體生態十分熟悉。

在專訪中，何貴森毫不避諱地批評，許多外媒為避免北京不高興，都有要求記者在文章中不得稱台灣為「國家」的內規，這種「將荒謬視為常態」對他衝擊很大，也激發他寫本關於台灣的書。

他指出，台灣理應被承認為一個主權獨立的國家，並擁有聯合國席位；「我不認為台灣應該得到什麼特殊待遇。台灣目前確實面臨特殊待遇，但卻是壞的那種。」

何貴森花了不少功夫考究台灣歷史。他苦笑說，外媒大多關注1949年後的事，為了寫書，他一頭鑽進400年的台灣史，過程「波折不斷⋯⋯當我逐漸意識到這段歷史的深度，以及自己過去忽略多少（故事）時，我開始覺得有點迷惘。」

「幽影之國」在他反覆嘗試多個版本後，終於催生出來，其中也收錄他對台灣國內外許多政治人物和學者的採訪，包括前總統李登輝與蔡英文等人。

原文書名取自「鬼島」一詞。該詞曾被前國民黨駐外官員郭冠英用來貶抑台灣，後來逐漸轉為網路流行用語，網民以自嘲或親暱的方式稱呼台灣為「鬼島」。

鬼島不鬼島 台灣故事與世界連結

除了大國政治角力下的島嶼發展，「幽影之國」也記述台灣人的奮鬥故事，並揉和歷史、政治分析，以及人文描繪。

殊不知，這麼大力挺台的何貴森，當初可是「誤打誤撞」來到台灣。

美國土生土長的他，2000年搬到中國，短暫從事翻譯工作後開始記者生涯，先後待過鄭州、上海和昆明。2013年他移居香港，親眼見證北京對香港逐步加強控制，雨傘運動失敗後，他決定離開香港，來到台灣發展。

回顧過去10年外媒對台灣的報導走向，何貴森指出，2019年台灣同性婚姻合法化是一個轉淚點，台灣逐漸不再只是因兩岸關係議題而登上國際媒體版面。隔年COVID-19疫情爆發，台灣因「公認的防疫策略」再度受到國際矚目，無需與中國掛鉤也能有自己的故事。

同樣地，何貴森說，近年中國與香港驅逐外媒，以及2022年俄羅斯出兵入侵烏克蘭，台灣的處境更受關注，也促使更多外國記者來台採訪，發展更多與台灣相關的故事。台灣不再只是前國民黨官員口中的「鬼島」，而是一個有自己故事與個性的島嶼。

何貴森說：「我覺得台灣的故事還有很多面向，而且很多都與外界緊密相連。」台灣不應成為一個衝突熱點；它應該只是全球社會的另一個成員。