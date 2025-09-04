快訊

【重磅快評】海纜斷裂怪我們不在乎？

聯合報／ 主筆室
九月後台灣有多條海纜傳出掛點，數位發展部日前則表示，我國十條國內海纜均正常運作。圖為數發部長林宜敬。圖／行政院提供
台灣海峽的國內電纜及國際電纜密度在全球海域而言算是高的，電纜多，自然故障情況相對也高，值得注意的是九月之後的這一周故障情況升高，職司海纜監控的「台灣海纜動態地圖」發現包括島內及國際，最近竟然有九條海纜同時掛點。照理說如此多的海纜同時斷纜一定嚴重影響資通訊號傳遞，但負責操作的中華電信及數發部卻說狀況不嚴重，不影響數據傳輸，難掩息事寧人。

相關機關中華電及數發部雖然都講狀況不嚴重，但言談之間卻把矛頭指向對岸中共破壞，更離奇的是雖然怪老共，卻又講不出有什麼防範對策，以致海纜呈現的局面是我們無力實質維護，雖說有嫌犯，但卻沒有抑制犯嫌破壞海纜的工具，中華電能作的只有知道斷纜後趕快修復。

怪老共當然不是無的放矢。海纜通常是沿著海床鋪設，海纜拖斷、破壞的元凶當然是老共船隻，常態上破壞海纜是以船舶的錨，船錨沈在海纜所在的海床上，一定是前後反覆拖行才會拉斷海纜；因此，海洋監控單位若發現海纜附近有可疑船隻一直在海纜所在區域打轉，八九不離十，海纜將遭破壞。至於除了驅離可疑船隻難道沒有嚇阻的動作？合理的推測，中華電是行政單位，對海洋破壞行動沒有執法權，有權力的海委會海巡署，應不會雞婆的代中華電執行驅離任務。

地表上另一處海纜密集處是北歐波羅的海，北歐多國的資通傳遞相當依賴波羅的海海纜，當地海纜斷纜的頻率與台灣海峽海纜有得比，糟糕的是也沒有那個有權力的國際機構出面維護；讓人不解的是，波羅的海離亞洲非常遠，但海纜營運國家也是指控中共船隻搞鬼，麻煩的是除非抓到正在肆行破壞的現行犯，否則也只能質疑。

懷疑是老共幹的或許因老共讓人起疑的犯行不少，海纜是其一，另一是在台灣專屬的經濟區附近設置鑽井平台，台灣西南海域東沙島附近老共就設置不少鑽井平台，東沙專屬經濟區是國際法的一個概念，屬於我國，但台灣的管轄權其實不那麼強制，知道老共設鑽井平台當然居心不軌，但也沒有強制排除措施，海委會不會強制排除那些礙眼的設施。

