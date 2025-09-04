快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

健康台灣委員會成員異動 張惇涵、石崇良出任執秘

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統府健康台灣推動委員會4日舉行第五次會議，賴清德總統表示，因應行政團隊的隊形調整，本委員會的執行秘書，由行政院秘書長張惇涵、衛福部長石崇良擔任，並由國發會主委葉俊顯擔任健康台灣委員會主委。

賴總統致詞時表示，健康台灣推動委員會，運作已經滿一年，這一年來，非常感謝各位副召集人、顧問和委員的積極參與，讓跨領域、公私協力的合作，能夠更加落實。也感謝行政院的支持，以及衛福部團隊的努力，整合跨部會的力量，一步一腳印，推動「健康台灣」的各項工作。

賴總統指出，因應行政團隊的隊形調整，本委員會的執行秘書，將由張惇涵、石崇良擔任，並由葉俊顯擔任主委。

賴總統說，張惇涵熟稔府院溝通，處事明快，能夠讓政策加速落實；石崇良行政經歷豐富，兼具醫療專業與對外溝通能力；葉俊顯則熟稔國內外產業政策，善於政策分析，兩位在疫情期間，為台灣奠定堅實的防疫基礎，並且對紓困政策提出良好解方。

賴總統提到，上個月，沈靜芬委員出任國民健康署長，請辭委員。感謝沈靜芬對委員會的付出，也期待在石崇良及沈靜芬的帶領下，將健康促進的核心概念落實於政策，實踐於生活。

賴總統說，接下來，將由台大醫院余忠仁院長接任委員，余忠仁今天不克出席，因在台大醫院首創「星月計畫」，結合超過500家社區基層院所，建立醫院與社區共同照護體系，並在台大醫院新竹分院院長任內，有諸多貢獻，相信余忠仁的加入，對於分級醫療、醫院評鑑等面向，都能提供許多寶貴的意見。

賴總統表示，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更快速實踐「健康台灣」的國政願景。今天的議程，除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出，「智慧醫療結合健康照護」，以及「推動台灣生醫產業創新發展」兩項報告。

賴總統指出，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵。相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴總統提到，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

總統府 賴清德 張惇涵 石崇良 葉俊顯

延伸閱讀

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

本土牙醫喊波波上限入法 石崇良：秉溝通無礙討論

相關新聞

【重磅快評】海纜斷裂怪我們不在乎？

台灣海峽的國內電纜及國際電纜密度在全球海域而言算是高的，電纜多，自然故障情況相對也高，值得注意的是九月之後的這一周故障情...

政院解房貸荒 拍板新青安排除72-2限制、回溯9月1日

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。 行政院會今日將拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。財政部將責成公股銀行落實授信「5P原則」，並強化防範投資客炒房、人頭戶申貸等管控機制，確保資源真正用於自住購屋。

歷史上的今天／1966年陽明山發現地熱 經部籌畫開採

1966年9月4日，在陽明山公墓附近，發現了蘊藏量極為豐富的「地熱」。這是一項極具經濟價值的資源，經濟部因此計劃大規模開採。經濟部的礦業研究服務組，在北投及陽明山一帶探勘「地熱」，在陽明山公墓附近開鑿兩口探井，安裝套管後，噴出了十多公尺高的熱蒸氣，壓力達105磅，溫度達攝氏150度。遠遠望去，有如兩股白色噴泉，頗為壯觀。

指縣市道路名稱疑涉「番」、「蠻」等歧視用語 監委申請自動調查

政府持續轉型正義工程，監察院指出，目前部分縣市仍有道路名稱有「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙，疑涉歧視用語，恐影響族群認同...

中研院院長廖俊智 獲頒法國榮譽軍團騎士勳章

中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」（Chevalier de la Légion dHonneur）...

陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。