健康台灣委員會成員異動 張惇涵、石崇良出任執秘

總統府健康台灣推動委員會4日舉行第五次會議，賴清德總統表示，因應行政團隊的隊形調整，本委員會的執行秘書，由行政院秘書長張惇涵、衛福部長石崇良擔任，並由國發會主委葉俊顯擔任健康台灣委員會主委。

賴總統致詞時表示，健康台灣推動委員會，運作已經滿一年，這一年來，非常感謝各位副召集人、顧問和委員的積極參與，讓跨領域、公私協力的合作，能夠更加落實。也感謝行政院的支持，以及衛福部團隊的努力，整合跨部會的力量，一步一腳印，推動「健康台灣」的各項工作。

賴總統指出，因應行政團隊的隊形調整，本委員會的執行秘書，將由張惇涵、石崇良擔任，並由葉俊顯擔任主委。

賴總統說，張惇涵熟稔府院溝通，處事明快，能夠讓政策加速落實；石崇良行政經歷豐富，兼具醫療專業與對外溝通能力；葉俊顯則熟稔國內外產業政策，善於政策分析，兩位在疫情期間，為台灣奠定堅實的防疫基礎，並且對紓困政策提出良好解方。

賴總統提到，上個月，沈靜芬委員出任國民健康署長，請辭委員。感謝沈靜芬對委員會的付出，也期待在石崇良及沈靜芬的帶領下，將健康促進的核心概念落實於政策，實踐於生活。

賴總統說，接下來，將由台大醫院余忠仁院長接任委員，余忠仁今天不克出席，因在台大醫院首創「星月計畫」，結合超過500家社區基層院所，建立醫院與社區共同照護體系，並在台大醫院新竹分院院長任內，有諸多貢獻，相信余忠仁的加入，對於分級醫療、醫院評鑑等面向，都能提供許多寶貴的意見。

賴總統表示，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更快速實踐「健康台灣」的國政願景。今天的議程，除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出，「智慧醫療結合健康照護」，以及「推動台灣生醫產業創新發展」兩項報告。

賴總統指出，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵。相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴總統提到，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。