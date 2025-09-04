愛爾麗集團震撼結盟韓國護髮權威 Dr.Scalp

快訊

文／ 愛爾麗集團 提供

頂級頭皮養護系統首度海外授權，引領台灣秀髮豐盈新世代

台灣美容產業領航者 愛爾麗集團，日前9/1於內湖總部舉行品牌啟動會，宣布與韓國專業頭皮護理品牌 Dr.Scalp 絲客富 達成跨國策略合作。這是 Dr.Scalp 首度將完整品牌體系與技術授權海外，象徵愛爾麗在多元美容領域之外，再度拓展垂直市場，積極進軍高端秀髮養護藍海。

愛爾麗集團董事長常如山（左五）與韓國 Dr.Scalp 完成授權簽約。 圖／愛爾麗集團 提供
強強聯手 開啟頂級體驗

Dr.Scalp 在韓國深耕超過二十年，由創辦人鄭勳（정훈）教授帶領，建立出一套標準化的「專業頭皮養護系統」，以頭皮影像檢測與髮絲養護科技見長，並已拓展至全球十多國，設立三百餘服務據點，成為國際專業髮絲護理的代表品牌。此次選擇與愛爾麗合作，顯示對其在台灣市場領導地位與服務網絡的高度認可。

發表會現場，韓國總部專家團隊親自來台，與愛爾麗進行技術交流，展現雙方合作的緊密與承諾，立即引發美容與美髮產業的廣泛關注。

科學化、個人化的護理新篇章

引進台灣的 Dr.Scalp 系統，強調「科學分析 × 個人化建議」，特色包括：精細化頭皮狀態檢測、專業養護流程、滋養配方導入、影像追蹤紀錄及台韓專家雙軌諮詢。此模式將針對因環境、壓力、染燙習慣等因素而有秀髮困擾的族群，提供從「頭皮」開始的全方位養護方案。

圖／愛爾麗集團 提供
愛爾麗拓展事業版圖

愛爾麗集團董事長 常如山 表示：「我們持續堅持提供顧客最專業的服務。Dr.Scalp 的科學基礎與經驗，正好契合我們對高端髮絲養護的追求。結合愛爾麗遍布全台的據點，我們將打造全方位的頭皮管理與髮絲養護中心。」

未來，Dr.Scalp 將成為愛爾麗旗下「秀髮豐盈專科」核心品牌，並陸續進駐主要據點，讓台灣消費者在地即可享受與韓國同步的專業體驗。

從台灣出發 佈局亞洲

此次合作不僅是 Dr.Scalp 在台灣的重要里程碑，也代表秀髮養護產業邁向「科學檢測 × 專業整合 × 精準養護」的新時代。雙方計畫展開聯合研發，並進一步推進亞洲區域市場。

為慶祝品牌啟動，愛爾麗推出限時 「免費頭皮檢測體驗」，邀請消費者率先體驗韓國同步的專業系統，從「頭」開始，感受髮絲豐盈的新可能。

