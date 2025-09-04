快訊

捷運汐東線首支基樁動工!新北全速推進2032完工

文／ 新北市政府捷運工程局 提供

新北市汐止區第一條捷運汐止東湖線，迎來關鍵進展！新北捷運工程局今（4）日進行全線第一支全套管基樁鑽掘施工，由捷運局長李政安率領施工團隊，一同到同興路參與基樁動工祈福儀式，祈求工程平安順利，汐東線自今年3月開工後，半年內即進行首支基樁動工，代表正式進入主體結構施作的重要里程碑。

新北捷運局長李政安率施工團隊祈求工程順利。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運「七線齊發」全速推進！捷運局長李政安表示，捷運汐止東湖線今年3月開工後，已完成多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除、設置監控系統與安全監測儀器等，今(4)日啟動首支基樁工程施作後，將儘速完成同興路北段基樁工程，並規劃同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬佈設等作業，另外，預計明年初開始進行大同路人行道削減，持續推動工程進度，朝2032年完工目標邁進。

新北捷運局長勉勵團隊安全如期朝2032年完工。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運局長李政安詳細說明，汐東線全長約5.56公里，共設置6座車站及1座機廠，串聯汐止、東湖、南港，三大生活圈緊密結合，通車後市民從汐止到臺北市區，尖峰通勤時間將省下半小時，未來更將與基隆捷運及臺北市民生線接軌，延伸至基隆八堵、南港及大稻埕，完善北北基交通路網。

新北捷運局與施工團隊大合影。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運工程局補充說明，汐東線要徑工程已事先克服地下管線障礙，遷移重大民生管線改善地方用水品質，並新設雨水箱涵解決當地積淹水情況，目前主體工程亦進入結構施工的新階段，施工過程中將努力減少交通衝擊，力求重大交通建設推動與民眾生活間取得最佳平衡，順利推進汐東線2032年如期如質完工。

捷運汐東線首支基樁動工推進2032年完工。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

捷運汐東線SB15站(模擬圖)。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

圖／新北市政府捷運工程局 提供

