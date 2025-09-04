首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實，下周二9點進行署長交接儀式後上任。衛福部次長莊人祥表示，2人在剛剛都由衛福部長石崇良布達，下周二會辦理交接儀式，2個單位會在同一天舉行交接儀式。

羅一鈞表示，感謝行政院長官和部長石崇良的肯定，從防疫行政團隊現有成員拔擢我升任為署長。疾管署的首要任務是對下一次的大疫做好準備、嚴陣以待，其中防疫和感控人才的儲備和培養是重中之重。SARS後的改革和資源投入，例如傳染病防治醫療網、防疫醫師制度等，都讓防疫體質脫胎換骨，也栽培了無數人才能順利迎戰新冠大疫。

羅一鈞說，他本身也是受惠於新誕生的防疫醫師制度，才能在17年前（2008年7月）由一位台大感染科小醫師通過面試進入政府擔任第四屆防疫醫師並獲選送美國受訓、赴非洲疫調、親歷國內大小防疫戰役，經過17年後成為第一位自防疫醫師起步的疾管署署長。

羅一鈞說，新冠疫情後在部長薛瑞元、邱泰源、次長周志浩、署長莊人祥署等長官的努力和行政院的支持下，疾管署已陸續推展「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」、「國家防疫一體聯合行動方案」、「特殊病原科技照護示範中心」等新計畫，完成傳染病防治醫療網作業辦法修訂，國家防疫中心也開始動土興建，健保署也推動「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」，共同在健康台灣的願景下為疫後改革奠下紮實基礎。

羅說，他和疾管署全體同仁除了會兢兢業業持續落實疫後改革，也會秉持「人才為防疫根本」的信念，在防疫、感控和愛滋結核防治人才培育和留用投入更多資源，也要讓第一線協助防疫工作的伙伴（例如：地方和社區防疫人員、感染科/胸腔科和兒科醫師、醫院感染管制和個案管理團隊、疫苗合約院所同仁等）獲得更多的支持鼓勵，並且加強跨領域（例如法律、社會、行為、資訊學門）的對話交流，讓專家學者、民間團體能溝通反映對於防疫政策和防疫措施的不同意見，期待能夠重建民眾和各界對於防疫團隊的信心。

