出錢出力推廣棒球 辜仲諒：因總統鼓勵推棒球外交

中央社／ 台北4日電

中華民國棒球協會理事長辜仲諒今天率領少棒、青少棒、U15青少棒3支冠軍隊伍晉見總統賴清德。辜仲諒表示，有一回受邀至總統官邸用餐，總統鼓勵他，希望他將台灣棒球推展至全世界，以台灣的棒球做外交。

「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽，及「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」3支冠軍隊伍，上午在教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與民進黨立委吳沛憶等人陪同下晉見總統。

總統特別感謝辜仲諒出錢出力推廣台灣棒球運動。辜仲諒致詞時表示，因為父親很愛棒球，因此影響4個小孩。成年後，他曾與父親赴美晉見美國前總統布希，布希也告訴他，一個國家的棒球強，代表這個國家強。

辜仲諒說，賴總統擔任行政院長時，他曾陪同至台南看棒球，賴總統不僅是球迷，還是狂熱的球評，幾乎每一場球賽都看，那天他們在球場相談甚歡，棒球能跨越身分間的藩籬，這是棒球最美的地方。

辜仲諒提到自己擔任棒協理事長、亞洲棒球總會長等等職務都與賴總統有關，他說，有一回受邀至總統官邸用餐，總統鼓勵他，希望他將台灣棒球推展至全世界，以台灣的棒球做外交，不僅如此，總統把家鄉台南作為棒球的訓練基地，也變成亞太訓練中心，連泰國都特別提出希望泰國選手到台灣交流。

3支冠軍隊伍的隊長也分享比賽感想，東園國小少棒隊投手林晉擇說，雖然在別人主場比賽，但大家拿出應有的實力，並一一感謝民進黨立委吳沛憶等人的協助，才能拿到世界冠軍。

台中中山國中青少棒隊長龔永仁說，這次比賽收穫很多，到別的國家發現許多國家不同的球風，也看到他們的身材、速度、力量都比台灣選手好，比賽更需謹慎，感謝當地的僑胞每天都來看比賽，為台灣選手加油，也感謝隊友們，沒有他們，無法拿到世界冠軍。

U15青少棒錦標賽國家代表隊長江金澄說，這次因為是亞洲盃的關係，第一場就遇到韓國隊這種高強度的對手，雖然比賽結果不是很好，但從那天起，每天都抱持著輸不得的壓力，一場一場穩穩地打；在超級循環賽強碰日本隊，努力拚拿到冠軍，當站上頒獎台時才知道「我們真的做到了，一起為我們的國家做了一件非常榮耀的事」。

最後，總統準備禮品包括帆布包、總統府紀念運動毛巾等致贈選手們；選手們也回贈總統全隊簽名球。總統與棒球隊全體成員合影留念，總統府也精心準備球套、球棒等圖樣的雞蛋糕、刈包、飲料等餐點供大家享用。

