國慶文化訪問團抵華府 雜技藝術展現台灣多元面貌

由僑委會遴派的國慶文化訪問團北美洲團昨晚在華府僑教中心演出，透過雜技表演展現台灣多元面貌，包括自然風光、熱血棒球文化。有觀眾受訪直呼，表演十分精彩，對高難度動作感到印象深刻。

114年雙十國慶文化訪問團北美洲團由國立台灣戲曲學院「台灣特技團」擔綱，共有14名團員，8月底至9月底走訪美國、加拿大13個城市巡迴演出。

訪團3日在位於馬里蘭州的僑委會華府僑教中心演出，吸引數百人觀賞。駐美副代表楊懿珊、馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）也到場共襄盛舉。

演出主題為「未來藝境×福爾摩沙」（Formosa:Visions of the Future），以片段方式呈現各種台灣特色風情，透過雜技演出展現台灣的不同面貌。節目末段團員還穿上背後寫有英文字母的上衣，排成TeamTaiwan字樣，搭配「台灣尚勇」應援曲，大秀台灣熱血棒球文化，許多觀眾也揮舞小幅中華民國國旗，氣氛十分熱絡。

團長王希中接受中央社記者訪問時表示，這次演出內容是全新設計，結合台灣山、海等自然風光、科技及青春活力，帶有激勵人心的作用。

他說，這次巡演大概花了約3個月時間準備，由團員共同創作，加以組合，再把技巧練出來。

觀眾Chris Hom受訪直呼，這是一場十分精彩的表演，他對那些非常高難度的動作感到印象深刻。這是他第一次觀看這類表演，「非常喜歡這場演出」。