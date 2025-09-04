總統接見棒球冠軍隊讚少年英雄 國家因你們閃閃發亮

總統賴清德今天接見世界少棒等3支冠軍隊伍時表示，國家因你們而閃閃發光，為紀念難得時刻，要請中華郵政製作紀念郵票與紀念郵摺；國家成立運動部是要獻給運動員，國家會當運動員的後盾，未來的運動選手出路很多元。

賴總統上午在總統府接見參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽，以及「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊等3支冠軍隊伍，總統致詞以「少年英雄」、「台灣之光」稱呼選手，並在接見時特地穿著「TEAMTAIWAN」球衣。

總統說，同時迎來3支冠軍棒球隊，在台灣的歷史上很少見，他身為總統與棒球迷能夠代表國家，在總統府迎接選手，「我比你們更興奮」；為了紀念這難得時刻，他要請中華郵政製作紀念郵票與紀念郵摺。

總統表示，台北市東園國小少棒隊以7比0完封美國，勇奪世界少棒錦標賽冠軍，這是29年來再次抱回威廉波特冠軍。台中市中山國中棒球隊以8比1戰勝美國隊，拿下世界次青少棒錦標賽冠軍，這是中山國中棒球隊第4次奪冠、非常不簡單。

總統說，U15國家代表隊先發投手柯邵捷主投7局、沒有失分，陳泊佑掃出兩分打點的三壘安打，以3比0完封日本武士贏得亞洲青少棒錦標賽冠軍。

總統表示，各位棒球少年英雄都是台灣之光，「國家因為你們而閃閃發亮」。謝謝教練、後勤支援團隊以及學校師長把孩子照顧好，讓孩子在場上全力發揮、盡情發揮，也感謝中華棒協理事長辜仲諒上任後出錢出力，推廣台灣的棒球運動。

總統說，這幾年來，中華職棒重回6隊規模，TEAMTAIWAN在世界12強與WDC資格賽拿下好成績，讓在場很多選手都想挑戰職棒，相信只要維持紀律、認真訓練、重視基本功，更重要是保護自己避免受傷，將來一定可以站穩職業舞台。

總統表示，未來運動產業發展很多元，9月9日運動部即將掛牌，第一任運動部長是兩屆運動金牌得主李洋，這代表國家成立運動部是要獻給運動員，國家會當運動員的後盾，所以未來的運動選手出路很多元；除了當球員外，可以當防護員、體能教練、翻譯、數據分析師，甚至可以當棒球的YouTuber等工作。

總統分享，未來不管走哪一條路，棒球一定是大家人生中很重要養分。國科會主委吳誠文以前是台南市巨人少棒王牌投手，在1971年拿下威廉波特世界冠軍；兄弟象王牌「假日飛刀手」陳義信接任原民會副主任委員，數位發展部長林宜敬以前是台大棒球校隊選手、當家三壘手。

總統強調，這些年台灣的體育表現，一次又一次創記錄，展現台灣人的精神跟韌性，也帶給民眾感動跟自信。未來，政府會繼續投入，扎根基層和社區，讓運動成為全民日常，讓民眾健康，讓國家更強，也讓世界擁抱台灣。