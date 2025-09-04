抽脂釀急性腎衰竭病危 陳昭姿籲衛福部整頓醫美亂象

快訊

中央社／ 台北4日電

民眾黨立委陳昭姿今天說，她接獲陳情，在知名醫美診所進行抽脂、脂肪填充手術後，竟導致急性腎衰竭、病危，診所卻切割責任，執刀醫師也卸責給麻醉醫生；她要求衛福部應徹查釐清責任、究責，整頓醫美產業亂象。

陳昭姿上午與林姓陳情人及其丈夫、被害人委任律師黃中麟等人在立法院舉行記者會，並邀衛福部醫事司副司長劉玉菁、衛福部食藥署藥品組簡任技正劉佳萍出席。

林姓陳情人說，自己因身形偏瘦希望能改善臉頰凹陷，在醫師建議下接受「威塑抽脂」填補。術後她全身癱軟無法自行行走，診所稱是「麻醉未消退」，要她先返家休息，卻持續高燒、嘔吐、意識恍惚，甚至無法正常如廁，最後送往三總急診。

林姓陳情人表示，從沒想過單純醫美手術，竟將人生推向死亡邊緣，雖撐過病危，現在須每週3次規律洗腎，且雙腿留下大面積疤痕、腳趾壞死需反覆治療，心肺因休克受損，體能嚴重下降，生活難以自理，工作停擺。

林姓陳情人丈夫說，事發後診所與醫師互相推諉，診所聲稱主治醫師只是「租借場地」，主治醫師則指責是麻醉醫師用藥不當，要求家屬自行提告麻醉醫師。事後談賠償事宜時，執刀醫生說第一期賠償金是新台幣150萬元、醫美診所則認為跟他們無關，只願賠償50萬元，並要求簽下保密協議，以後不能跟任何人提到這件事。

陳昭姿表示，無論醫師與診所間是雇傭或承攬關係，對病人而言，醫療契約的締結對象始終是診所，診所不能以「租場地、租開刀房」之名，規避所有醫療責任。衛福部須徹底整頓醫美產業亂象，從診所責任到藥品使用都應嚴加規範。

劉玉菁說，本案已往司法、行政兩途並行方式，釐清責任、違規事實查明，如果牽涉到刑法、民法過失責任部分，由司法單位認定；行政部分已進行查處，昨天台北市衛生局稽查小組已到診所進行資料收集、必要查核。

劉玉菁表示，美容醫學手術特管辦法中，針對抽脂、自體脂肪移植等特定手術，要先提報計畫給衛生局登記並取得核准，診所才可以執行，且須有緊急後送計劃。會與台北市衛生局查明，到底診所是否確實依法進行，否則將依事實結果認定、予以嚴懲。

劉玉菁說，醫療機構開業登記時一定要有負責醫師，「不管現在診所怎麼撇清，就是要負責醫師負起所有督導責任」；醫療行政管理部分，這3位醫師並沒有執業登記在這家診所，法規上允許事先報准到另家機構執業，衛生局一定會查明是否有依法報備，否則會行政開罰。

診所 醫師 衛生局

