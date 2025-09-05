快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

國慶主視覺熱門關鍵字揭曉網友焦點！國慶大會「這天」開放報名抽籤

國慶籌備委員會2日在臉書粉專「中華民國 讚國慶」更換2025年國慶主視覺大頭貼，延續去年以藍白紅三色拼出雙十圖案。今年主視覺整體呈流線型設計，帶有粉刷質感，下方寫著「中華民國生日快樂」以及國旗圖樣，英文部分則是A Beautiful Taiwan Today,A Better Taiwan Tomorrow；與去年相比，今年少了梅花圖案。

此外，今年國慶大會將開放500個名額，讓民眾親臨現場參與慶典。凡年滿18歲、持有中華民國身分證的國民，都可於9月4日上午10時至11日深夜24時止，透過國慶官網線上報名，中籤名單將於9月19日中午公布，並須在9月21日下午5時前完成線上確認，才算完成手續，中籤者不僅能現場祝賀國家生日，還能獲得一份專屬紀念禮品。

國慶主視覺單日破1.6萬聲量！網友正反意見兩極

網路溫度計DailyView》從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「國慶主視覺」公布日（2025/9/2），單日網路聲量累積1.6萬多筆，熱門關鍵字出現「好看、吳堂安、生日快樂、難看」。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多為鮮紅、鮮藍、鮮綠，此次改以莫蘭迪藍，比較沉穩，而漂亮與否見仁見智，但他認為筆觸蒼勁有力，能直接表達雙十國慶意象。對此，不少網友討論主視覺好不好看，有網友大讚，「就莫蘭迪色系，不錯耶」、「比去年好看」；但也有人批評，「有點像油漆或血跡」、「流血凶兆太可怕了吧」、「有夠難看」。

國慶設計大比拚！設計師愛蔡政府版本　「喵星人」主視覺萌翻網友

回顧近十年國慶主視覺，過去馬政府時期主視覺以金黃色調或是藍白色調為主，蔡政府上台後，主視覺的設計則融入多種顏色，淡化了過往的藍白色調。今年雖然仍是民進黨執政，但國慶籌委會由立法院主辦，因此主視覺由國民黨立法院長韓國瑜主導。一位平面設計師整理歷年國慶主視覺並表示，「小英總統執政時最美」。另外，粉專黑白雙貓也在臉書公布喜氣版本的國慶主視覺，設計以貓尾巴跟貓掌組成，令不少網友表示，「好可愛哦」、「這版本好溫馨我喜歡」。

